Vefat eden besteci eşinin kendisine yazdığı türküyü, gözyaşlarıyla dinliyor - Son Dakika

Vefat eden besteci eşinin kendisine yazdığı türküyü, gözyaşlarıyla dinliyor

İZMİR'de 2008 yılında hayata gözlerini yuman bağlama ustası ve besteci Ali Tutkaç'ın, TRT radyo ve kanallarında da yayınlanan 'Mavi Kırep Başında' isimli türküsünü yazdığı eşi Güllü Tutkaç (78), zor şartlar altında hayatına devam ediyor.

Vefat eden besteci eşinin kendisine yazdığı türküyü, gözyaşlarıyla dinliyor, System.String[]

İZMİR'de 2008 yılında hayata gözlerini yuman bağlama ustası ve besteci Ali Tutkaç'ın, TRT radyo ve kanallarında da yayınlanan 'Mavi Kırep Başında' isimli türküsünü yazdığı eşi Güllü Tutkaç (78), zor şartlar altında hayatına devam ediyor. Komşularının yardımlarıyla yaşamını sürdüren Tutkaç, eşinin kendisi için yazdığı türküyü her dinlediğinde ağladığını söyledi.

Bağlama ustası ve besteci Ali Tutkaç, 2008 yılında yaşamını yitirdi. Tutkaç'ın geride bıraktığı eşi Güllü Tutkaç, İzmir'in Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nin kırsal kesiminde, yaşamını sürdürüyor. Yemek ve temizlik ihtiyaçları komşuları tarafından karşılanan, maddi zorluklarla boğuşan Tutkaç, eski fotoğraflara bakarak, huzur bulmaya çalıştığını söyledi.'HER DİNLEDİĞİMDE AĞLIYORUM'Ali Tutkaç'ın, TRT radyo ve kanallarında da yayınlanan 'Mavi Kırep Başında' isimli türküsünü yazdığı eşi Güllü Tutkaç, "Mavi kırep bağlıyordum. O türküyü de Ali, o nedenle bana yazdı. Zaten saz ustasıydı kendisi ve aynı zamanda çalıyordu. Bana yazdığı türküyü her dinlediğimde ağlıyorum. TRT'ye 2 semah ve 2 de türkü verdi. Para teklif ettiler, ancak almadı. 'Evladım yok. Uzundere Mahallemizin ve benim adım anılsın, bu bana yeter' dedi. Kendisi çok bağlama ustası yetiştirdi. Eşim, bağlama ustası Yılmaz İpek'in yanında çalışıyordu, onun talebesiydi. Zamanında, TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Şube Müdürlüğü yapan Mustafa Hoşsu, eşimi radyoya istemişti. Ancak eşim, Yılmaz İpek onun radyoya gitmesine razı gelmeyince gitmedi" dedi.'UZUNDERE KÖYLÜLERİNDEN ALLAH RAZI OLSUN'Güllü Tutkaç, eşinin kendisini çok sevdiğini belirterek, "15 gün nişanlı durduk. 14 gün de evli. Sonra zaten o asker oldu, gitti. Nişanlıyken ben başkasına kaçarım korkusuyla hemen nikahımı kıydı. 59 sene boyunca evli kaldık, beraber geçindik. 12 sene önce vefat etti. Allah Uzunderelilerden razı olsun, bana çok yardım ediyorlar. Maaşım az diye odunuma, kömürüme, her türlü ihtiyacımla ilgileniyorlar. Gelenden de gelmeyenden de Allah razı olsun. Komşularım gelip, kahvaltımı ve yemeğimi yapıyor. Hepsi hakkını helal etsin" dedi.MAVİ KIREP BAŞINDATutkaç'ın eşi Güllü Tutkaç'a yazdığı 'Mavi Kırep başında' türküsünün sözleri şöyle:

"Mavi kırep başında/ Kalem oynar kaşında/ Benim bir sevdiğim var 13, 14 yaşında/ Haydi güzelim hopla da gel yanıma/ Sarı liraları takayım gerdanına/ Mavileri giyersin/ Allıları översin/ Benim yüzüme gülüp/ Başkasını seversin/ Haydi güzelim hopla da gel yanıma/ Sarı liraları takayım gerdanına/ Mavi kırebimin oyası/ Başıma vurdu boyası/ Alcem dedi de almadı Allah'ından bulası/ Haydi güzelim hopla da gel yanıma/ Sarı liraları takayım gerdanına."


Bağlama, İzmir, Radyo, Güllü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 08:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vefat eden besteci eşinin kendisine yazdığı türküyü, gözyaşlarıyla dinliyor - Son Dakika

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