VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELLERİ AÇIKLANDI

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'ndaki 'Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Erbaş, kurban ibadetinin insanın iyiye, güzele ve hakikate ulaşma arayışının nişanesi olduğunu belirterek, "Kurban kesmek Allah'ın bizlere bahşettiği nimet ve imkanları, inandığımız değerler uğruna feda edebilme bilincini kazandırır. Kişi kurban ibadetini yerine getirmekle Allah'ın emrine itaat etmiş ve kulluk bilincini koruduğunu açık bir biçimde ortaya koymuş olur. İyi niyet ve samimiyetle eda edilen kurban ibadetinin karşılığı, Allah'a yakınlaşmaktır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte 1993 yılından bu yana gerçekleştirdiği 'Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu'nun da bu amaca atfedilen hizmet olduğunu vurgulayan Erbaş, "Amacımız kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak, kurban ibadetinin dini esaslara göre eda edilmesini ve sosyal boyutunun en güzel şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır. Amacımız kurban etlerini daha fazla ihtiyaç sahibine ulaştırarak bayram sevincini ve mutluluğunu daha fazla kardeşimizle paylaşmak; mazlum, mağdur ve muhtaçlarla kardeşlik bağımızı kuvvetlendirmektir. Bu doğrultuda vakfımız, son derece şeffaf bir şekilde hizmet üretmektedir. Bağışların teslim alınmasından kurbanların kesimine ve dağıtımına kadar organizasyonun her aşamasını titizlikle takip etmektedir. Kurban kesimleri, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığı'mızda görev yapan hocalarımız ve vakfımızın gönüllüleri nezaretinde yapılmaktadır" diye konuştu.

Ali Erbaş, 28 yıllık süreçte başta Türkiye olmak üzere birçok farklı coğrafyada 3 milyon 391 bin 173 hisse kurban keserek, milletin iyilik elini milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırdıklarını dile getirip, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl ise Türkiye Diyanet Vakfı'na emanet edilen 589 bin 136 hisse kurbanı yurt içinde 403 kesim noktasında ve yurt dışında 77 ülkenin 339 bölgesinde keserek ihtiyaç sahibi insanlar bayram sevincine vesile olduk. 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' temasıyla başlattığımız organizasyon ile bu yıl 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan tüm gönül coğrafyamızdaki 80 ülke ve 345 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize milletimizin yardım elini ulaştırmayı planlıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde kestirmek isteyenler için 2 bin 250 lira, yurt dışında kestirmek isteyenler içi ise 1800 lira olarak belirledik. Vatandaşlarımız, 'tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabileceklerdir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ise din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikleri, koordinatörlükler ve bu ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini güvenle vakfımıza emanet edebileceklerdir."

Haber : Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)-