Veliler çocukları ile el sanatları yaptı - Son Dakika
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Veliler çocukları ile el sanatları yaptı

6 saat önce

Denizli'de 'Keyifli Okul Atölyem' projesi kapsamında, Musa Kazım Manasır İlkokulu 4. sınıf öğrencileri dönem boyunca aileleri ile birlikte el sanatlarından oluşan resim, dikiş nakış, kodlama, gastronomi ve akıl oyunları gibi atölye etkinlikleri yaptı.

Veliler çocukları ile el sanatları yaptı, System.String[]

Denizli'de 'Keyifli Okul Atölyem' projesi kapsamında, Musa Kazım Manasır İlkokulu 4. sınıf öğrencileri dönem boyunca aileleri ile birlikte el sanatlarından oluşan resim, dikiş nakış, kodlama, gastronomi ve akıl oyunları gibi atölye etkinlikleri yaptı. Projede ayrıca Azerbaycan'daki bazı okullarla da eş zamanlı olarak yapıldı.


Proje Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyon belgesinde yer alan tasarım ve beceri atölyelerini içeren 'e twinning' uygulaması kapsamında Musa Kazım Manasır İlkokulu öğretmenleri Reva Alayont ve Ayça Özkan tarafından hayata geçirildi. Proje ayrıca Azerbaycan'daki bazı okullarla da gerçekleştirilen görüntülü internet bağlantıları ile eş zamanlı olarak yapıldı. 4-E sınıfı öğrencileri velileri ile birlikte dönem boyunca stem (mühendislik çalışması), kodlama, sanat, gastronomi, akıl oyunları ile el sanatlarından oluşan resim, dikiş nakıştan oluşan atölye etkinliklerini birlikte yaptı.


Gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili bilgiler veren okul müdürü Özlem Karaoğlan, projenin özellikle çocukların gelişimlerinde büyük önemi olduğunu ifade etti. Karaoğlan, "Bu bizim için çok gurur verici bir şey. Biz bu etkinlikle bu yılın başında, daha doğrusu yaz döneminde tanıştık ve çok hızlı bir şekilde organize olarak beklide Türkiye'nin uluslararası en iyi projelerinden birine dahil olduk. Çocuklarımızın küçük yaşta gelişimleri, kendilerini keşfetmeleri bizim için çok önemli. Bu projede hem bunu desteklediği için hem 2023 vizyon belgesiyle birebir oluştuğu için ve bizim atölyelere provamız olduğu için çok önemliydi. Başarılı gidiyor, olumlu gelişmeleri görüyoruz. Çocuklarımız daha istekliler, daha sakinler, boş vakitlerini yeni öğrendikleri etkinliklerle geçirmeyi tercih ediyorlar teneffüslerde ve öğle aralarında. Amacımız bunu bütün okula yaymak, müfredatla birleştirmek, daha da geliştirmek" dedi.


"Arkadaşlarımız oldu hem de yurt dışından"


Projede velileri ile birlikte bir dönem boyunca atölye çalışması yapan 4-E sınıfı öğrencilerinden Güler Ören, atölye çalışmalarının kendileri için çok zevkli geçtiğini belirterek, "Çok zevkli, becerilerimizi geliştiriyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Arkadaşlarımız oldu hem de yurt dışından. Eğlenceli, dediğim gibi kendimizi geliştiriyoruz. Arkadaşlarımızla eğleniyoruz, yarışmalara katılıyoruz. Çok zevkli" diye konuştu.


"Gerçekten güzel bir proje"


Öğrenci velilerinden Kemal Yıldırım ise projenin sadece çocukları için değil kendileri için de geliştirici olduğunu kaydederek şunları söyledi:


"Güzel bir proje, okulumuzun gerçekten bu projeye katıldığı için iyi bir şey olmuş. Gelecek için, çocukların bir birleriyle tanışabilmek için çok güzel bir proje. Gelecekte birbirlerini tanımak, diğer arkadaşlarla aynı şeyleri yapabilmek için güzel bir proje. Gerçekten güzel bir proje ama geliştirilmesi lazım." - DENİZLİ

Musa Kazım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:32 Kaynak: İHA
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