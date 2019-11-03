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Veloturk Gran Fondo Çeşme tamamlandı

7 saat önce

Bisiklette İzmir'de düzenlenen "Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro 2019"da heyecan sona erdi.

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Bisiklette İzmir'de düzenlenen "Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro 2019"da heyecan sona erdi.

Toplamda bin 300 bisikletçinin kayıt olduğu organizasyonda sporcular, 100 kilometrelik Lapierre ve 47 kilometrelik Toyota Hybrid parkurlarında mücadele etti.

Veloturk'un "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine aktarılan bisiklet yarışından elde edilen gelirle 50 ihtiyaç sahibine bisiklet hediye edildi. Proje kapsamında Türkiye'nin yedi bölgesindeki ihtiyaç sahibi çocuklara bugüne kadar 3 bin bisiklet dağıtılmıştı.

Yarışmada dereceye girenler şöyle:

Uzun parkur erkekler: 1. Gökhan Uzuntaş (Orvelo), 2. Martinos Moutsios (Yunanistan-Porto Leone), 3. Turgay Germen (İZGEM)

Uzun parkur kadınlar: 1. Keziban Koyun (Bisan), 2. Esin Yılmaz (YKSK), 3. Arzu Sağnak (Peloton)

Kısa parkur erkekler: 1. Kaan Soylu Özkalbim (Carraro), 2. Mustafa Yıldız (Trakya), 3. Süleyman Çelikkaya (Smyrna)

Kısa parkur kadınlar: 1. Özge Uzun (AG Training), 2. Rafiye Başat (Carraro), 3. Gölkem Fidan (Yapı Kredi)

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:34 Kaynak: AA
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