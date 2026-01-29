Venezuela'da Rodriguez 'Başkomutan' Olarak Tanındı - Son Dakika
Dünya

Venezuela'da Rodriguez 'Başkomutan' Olarak Tanındı

29.01.2026 18:00
Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Venezuela Silahlı Kuvvetleri tarafından 'Başkomutan' ilan edildi.

Venezuela'da Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkenin silahlı kuvvetleri tarafından 'Başkomutan' olarak tanındı.

Venezuela Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen askeri törenle Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i resmen 'Başkomutan' olarak tanıdı.

ARTIK RESMEN BAŞKOMUTAN

Başkent Karakas'ta düzenlenen ve ülkenin yüksek askeri komuta kademesinin katıldığı törende, ordu yönetimi Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'i Başkomutan sıfatıyla selamladı.

Törende; İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ülkedeki tüm güvenlik güçlerinin üzerinde uzlaştığı ve Rodriguez'in komutasının tanındığı ortak bildiriyi okudu. Cabello, "Güvenlik güçleri, topraklarımızda kaos tohumları ekilmesine izin vermemek için birlik ve kararlılıkla tek ses olarak hareket etmektedir" ifadelerini kullandı.

RODRİGUEZ'DEN AÇIKLAMA

Törende komutan asasını ve Simon Bolivar'ın kılıcının bir örneğini teslim alan Rodriguez ise sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurtarıcılarımızın gücü ve yenilmez ruhuyla şanlı ordumuzun nişanlarını, komutan asasını ve Simon Bolivar'ın kılıcının replikasını teslim aldım. Bu Başkomutanlık sorumluluğunu bir Venezuelalı kadın olarak ve halkın gücüyle birlikte üstleniyorum" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

ABD'ye bağlı 20 hava üssünden kalkan 150'den fazla savaş uçağı, dronlar, helikopterler ve özel kuvvetler, 3 Ocak'ta yerel saatte 01.45'te Venezuela'nın başkenti Caracas'ın güneybatısındaki Fuerte Tiuna Askeri Üssü'ne baskın düzenlemişti. Saldırılarda 47 Venezuela askeri ile 32 Kübalı özel güvenlik gücünün aralarında olduğu 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Fuerte Tiuna'nın yanı sıra La Carlota Hava Üssü, La Guaira Limanı, El Libertador Hava Üssü ve Higuerote Havaalanı da ABD hava saldırılarının hedefi olmuştu. Maduro ve eşi, Venezuela'nın en stratejik ve en sıkı korunan bölgelerinden biri kabul edilen Fuerte Tiuna'daki güvenli evden alınarak ABD'ye götürülmüştü.

Maduro'nun ardından Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Geçici Devlet Başkanı olmuştu.

Kaynak: DHA

