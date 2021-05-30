Vergi ödemeleri pazartesi günü sona erecek

2021 yılına ait Emlak ve İşyeri Çevre Temizlik Vergisi ödemelerinin birinci taksitleri 31 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.

2021 yılına ait Emlak ve İşyeri Çevre Temizlik Vergisi'nin birinci taksitleri 31 Mayıs Pazartesi gününe kadar İzmit Belediyesi veznelerinden yatırabilecek. İzmit Belediyesi geçen hafta, yığılmalardan dolayı Belsa Plaza Kat: 3'teki Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi veznelerinin ve Bekirpaşa hizmet binasındaki veznenin 10.00-16.00 olan mesai saatlerini 10.00-17.30 olarak güncelledi. Vatandaşlar Emlak Vergisi ve İşyeri Çevre Temizlik Vergisinin birinci taksitlerini 31 Mayıs Pazartesi gününe kadar İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Belsa Plaza Kat: 3 Gelir Birimi'ne, belediyenin Bekirpaşa, Alikahya, Kuruçeşme, Akmeşe ve Mevlana Kültür Merkezi hizmet binalarında bulunan veznelere ödeyebilecek.

İzmit Belediyesi, banka ve PTT kanalıyla da ödeme yapılabileceğini duyurdu. Taksit ödemeleri, Ziraat Bankası Kocaeli Merkez Şubesi TR89 0001 0001 6336 6765 165 001 İBAN numaralı hesaba ya da 111297 numaralı posta çeki hesabına EFT veya havale yoluyla yatırılabilecek. Vatandaşlar ayrıca www.izmit.bel.tr adresine girerek borç sorgulama ve tahsilat işlemlerinden ödemelerini gerçekleştirilebilecek. - KOCAELİ