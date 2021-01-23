Vergi rekortmenlerinin adlarını açıklamamasına Babacan'dan çarpıcı yorum: Saklanıyorlar, 'aman abi çökerler' korkusu var - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, T24 yazarı Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı. Babacan, Türkiye'de ilk 100'e giren vergi rekortmenlerinin önemli bir bölümünün adını gizli tutmasını yorumladı.

"LİSTEYİ GÖRDÜĞÜMDE TEBESSÜMLE KARŞILADIM"

Ali Babacan, ilk 100'e giren vergi rekortmenleri listesinde 67 kişinin adını saklı tutmasına, "Listeyi gördüğümde tebessümle karşıladım, vergi rekortmenliği kazanç demek. Yoksulluğun bu kadar yoğun olduğu bir dönemde adını açıklamak bir risk. Bir de iş dünyasında, 'aman abi çökerler' ifadesi var. Bu korkunun kaynağında da devlet gücü ile iş dünyasından talepte bulunulması var" yorumunu getirdi.