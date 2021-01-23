Vergi rekortmenlerinin adlarını açıklamamasına Babacan'dan çarpıcı yorum: Saklanıyorlar, 'aman abi çökerler' korkusu var - Son Dakika

Vergi rekortmenlerinin adlarını açıklamamasına Babacan'dan çarpıcı yorum: Saklanıyorlar, 'aman abi çökerler' korkusu var
23.01.2021 17:44
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Babacan, ilk 100'e giren vergi rekortmenleri listesinde 67 kişinin adını saklı tutmasını yorumlarken, "Vergi rekortmenleri saklanıyor, 'aman abi çökerler' korkusu var" düşüncesini dile getirdi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, T24 yazarı Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı. Babacan, Türkiye'de ilk 100'e giren vergi rekortmenlerinin önemli bir bölümünün adını gizli tutmasını yorumladı.
"LİSTEYİ GÖRDÜĞÜMDE TEBESSÜMLE KARŞILADIM"
Ali Babacan, ilk 100'e giren vergi rekortmenleri listesinde 67 kişinin adını saklı tutmasına, "Listeyi gördüğümde tebessümle karşıladım, vergi rekortmenliği kazanç demek. Yoksulluğun bu kadar yoğun olduğu bir dönemde adını açıklamak bir risk. Bir de iş dünyasında, 'aman abi çökerler' ifadesi var. Bu korkunun kaynağında da devlet gücü ile iş dünyasından talepte bulunulması var" yorumunu getirdi.
Son Dakika 13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda İlk milli fırkateyn İstanbul'un denize indirilme talimatını, Hulusi Akar'ın eşi verdi Evde ağlayan çocuğunu dışarı çıkaran baba, cezadan kurtulamadı Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti Dünyanın en tatlı hırsızı! Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız 'Nandu' çıktı 'Kardeşler aç abi' pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı