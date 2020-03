Veterinerler

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO) Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, "İçişleri Bakanlığı genelgesinde sokağa çıkma yasağında istisna tutulan mesleklerin içinde veteriner hekimlerin yer almaması hem toplum sağlığı hem de hayvan sağlığı hizmetlerini olumsuz etkiler." ifadelerini kullandı.

Arslan yaptığı yazılı açıklamada, yeni durumda gıdada çalışan veteriner hekimlerden 65 yaş üstünde olanların sokağa çıkamayacağı ve görevini yapamayacağını belirterek her gün evlere alınan et ve et ürünlerinin ve diğer hayvansal gıdaların veteriner hekimlerin denetiminde üretildiğini kaydetti.

Evcil hayvan sağlığı açısından da veteriner hekimlik hizmetlerinin kesintisiz sürmesi gerektiğini belirten Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sadece İstanbul'da 650 pet hayvanı muayenehanesi, bütün Türkiye'de 7 bin hayvan muayenehanesi var. Özellikle pet kliniklerinde tedavisi süren ve tedavisi kesildiğinde kaybedilecek binlerce hayvan bulunuyor. İçişleri Bakanlığı genelgesinde sokağa çıkma yasağında istisna tutulan mesleklerin içinde veteriner hekimlerin yer almaması hem toplum sağlığı hem de hayvan sağlığı hizmetlerini olumsuz etkiler. Aksi halde tablo daha da kötüleşecektir. Yetkilileri yapılan uygulamalar konusunda daha dikkatli olmaya, bu zorlu süreci en az zararla atlatabilmek için çağrımıza kulak vermeye çağırıyoruz."