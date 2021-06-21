Veyis Ateş'ten, Ahmet Şık'la ilgili bomba iddia: Bakan Soylu ile bir araya gelme arzunu bana dile getirmedin mi? - Son Dakika

Gazeteci Veyis Ateş'in iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan bir takım işlerini çözmek adına 10 milyon euro istediği iddia edilmişti. Hakkındaki iddialara geçtiğimiz gün Halk TV canlı yayınında yanıt veren Gazeteci Veyis Ateş, suskunluğunu ikinci kez bu sefer Twitter hesabından bozdu.

SOSYAL MEDYADAN AHMET ŞIK'A YÜKLENDİ

Veyis Ateş, Korkmaz ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydını yayınlayan Ahmet Şık'a yanıt verdi. Daha önceki açıklamasında kaydın "montaj" olduğunu ileri süren Ateş, Twitter hesabından Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ı etiketleyerek "Ahmet Şık dokunulmazlık zırhına sığınıp Sezgin Baran Korkmaz'ın omzundan bana ateş açma" ifadelerini kullandı.

"BAKAN SOYLU İLE 5 DAKİKA GÖRÜŞMEK İSTEMEDİN Mİ?

Veyis Ateş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile tanışıklığımı öğrenince bana, Bakan Bey'le siyaseten uzlaşmadığını fakat tavrını çok beğendiğini söylemedin mi? Beş dakikalığına bile olsa Sayın Soylu ile bir araya gelme arzunu dile getirdin mi? Getirmedin mi?