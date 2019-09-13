Son Dakika Haberleri: Vidanjör köprülü kavşakta asılı kaldı
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Vidanjör köprülü kavşakta asılı kaldı

1 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait vidanjör, çarptığı korkulukları parçalayınca asılı kaldı.

Vidanjör köprülü kavşakta asılı kaldı, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait vidanjör, çarptığı korkulukları parçalayınca asılı kaldı. Vidanjör, belediyeye ait kepçeyle asılı kaldığı yerden çıkarıldı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kuşadası- Söke yolu Otogar Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Kuşadası'nda sağanak nedeniyle tıkanan logarlara müdahale etmesi için gönderilen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ASKİ'ye ait 09 DM 976 plakalı vidanjör, kavşakta kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarpıp parçalayarak asılı kaldı. Vidanjör şoförünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri Kuşadası Belediyesi'ne ait kepçe ile gönderildi. Kepçeyle alt yoldan köprülü kavşakta asılı kalan vidanjöre müdahale edilerek araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kuşadası, Aydın, ASKİ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:55 Kaynak: DHA
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