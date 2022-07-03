Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD Dezenformasyon Konusunda Uzman

ZHAO LİJİAN, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

"Dezenformasyondan bahsedersek, ABD'li yetkili bu konuda gerçekten çok usta çünkü ABD dezenformasyon konusunda uzman. ABD gerçekleri çarpıtmak, suçların üzerini örtmek, sorumluluklardan ve cezadan kaçmak için kamuoyu makinesini ve hegemonyanın ifşasını kullanmaya alışkın.

Irak savaşı bunun bir örneği. ABD, ufak bir şişe çamaşır tozuyla desteklediği sahte bir iddia ile 8 yıl süren ve 200.000'den fazla sivilin hayatını kaybettiği Irak savaşını başlattı. ABD, bilgi kaynağını tekelleştirerek askerlerinin temiz ve sorumlu operasyonlar gerçekleştirdiği hikayesini satmaya çalıştı. Dönemin Associated Press CEO'su Tom Curley, 2009'da yaptığı açıklamada ABD yönetimini ABD ordusunu küresel bir propaganda makinesine dönüştürmekle eleştirmişti. ABD ordusunun cevabı, gazetecilik ilkesine bağlı kalmaya devam etmeleri halinde hem Curley'i hem de AP'yi ortadan kaldırmakla tehdit etmek oldu. ABD ordusu, ABD'nin savaş sırasında işlediği vahşeti dünyadan gizlemek adına sivil kayıplar için 'ikincil zarar', cinayet için 'kilit operasyon', işkence için 'geliştirilmiş sorgulama teknikleri' ve sivilleri öldürürken 'düşmanı harcamak' ifadelerinin kullanıldığı bir sistem geliştirdi.

Gerçek taklit edilemez ve yalanlar gerçeğe dönüştürülemez. ABD kendisini adaletin savunucusu ve dünyayı kurtarmaya çalışan bir süper kahraman gibi göstermeye çalışsa da kendini gizlemek için bunların tamamını gözden çıkarılabilir. Ama gerçek şu ki ABD ikiyüzlülüğünü ve adaleti ayaklar altına alma hegemonyasını gizleyemez. Giderek daha fazla insanın bunu göreceğine inanıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.