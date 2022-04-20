Video: Rcep, Çin'in Doğusundaki Dış Ticaret Şirketlerine Yeni Bir İvme Kazandırdı - Son Dakika

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasının 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmesinin ardından Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde giderek daha fazla işletme anlaşmadan yararlanırken bu durum, eyaletin ihracata yönelik ekonomisine yeni bir ivme kattı.

Dünyada bugüne kadar varılan en büyük serbest ticaret anlaşması olan RCEP, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) 10 üye ülkesini ve ASEAN'ın serbest ticaret anlaşması ortağı olan beş ülkeyi, yani Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı kapsıyor.

Qingdao Haiwan Grubu Ltd. Şti, Qingdao Gümrükleri'nden, şirketin sahip olduğu 120 ton sodyum bikarbonata Japonya'nın uyguladığı ithalat gümrük vergisini RCEP kapsamında sıfıra indiren menşe onay belgesini aldı.

Qingdao Haiwan Grubu Ltd. Şti. İşletme Müdürü LIU KUN

"Yıllık ihracat değerimiz yaklaşık 60 milyon ABD doları. Japonya, Güney Kore, Avustralya, ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere RCEP üyelerine ihracat, şirketimizin toplam ihracat değerimizin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor. RCEP müşterilerimizin gümrük vergisi indirimlerinden yararlanmasına yardım ediyor; bu da bizim ihracatımızı artırabilir. RCEP'in yürürlüğe girmesinden sonraki ilk yılda Japonya'ya ihraç edilen mallar için yaklaşık 1 milyon yuan (yaklaşık 156.900 ABD doları) gümrük vergisi indirimi bekliyoruz."

Qingdao Gümrükleri Yetkilisi BI HAIJUN

"Bir sonraki adım olarak, yönetimi optimize etmek, gümrük işlemlerini kolaylaştırmak ve RCEP kapsamında dış ticaret şirketlerine daha fazla fırsat sağlayacak politikaları teşvik etmek için ticaret departmanı ve Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi'ndeki (CCPIT) ortaklarımızla birlikte çalışacağız. Bu çalışma, sınır ötesi ticareti kolaylaştıracak ve yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı destekleyecektir. "

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qingdao'dan bildiriyor.