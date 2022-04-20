Video: Rcep, Çin'in Doğusundaki Dış Ticaret Şirketlerine Yeni Bir İvme Kazandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Rcep, Çin'in Doğusundaki Dış Ticaret Şirketlerine Yeni Bir İvme Kazandırdı

20.04.2022 13:27
Video: Rcep, Çin'in Doğusundaki Dış Ticaret Şirketlerine Yeni Bir İvme Kazandırdı

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasının 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmesinin ardından Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde giderek daha fazla işletme anlaşmadan yararlanırken bu durum, eyaletin ihracata yönelik ekonomisine yeni bir ivme kattı.

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasının 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmesinin ardından Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde giderek daha fazla işletme anlaşmadan yararlanırken bu durum, eyaletin ihracata yönelik ekonomisine yeni bir ivme kattı.

Dünyada bugüne kadar varılan en büyük serbest ticaret anlaşması olan RCEP, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) 10 üye ülkesini ve ASEAN'ın serbest ticaret anlaşması ortağı olan beş ülkeyi, yani Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı kapsıyor.

Qingdao Haiwan Grubu Ltd. Şti, Qingdao Gümrükleri'nden, şirketin sahip olduğu 120 ton sodyum bikarbonata Japonya'nın uyguladığı ithalat gümrük vergisini RCEP kapsamında sıfıra indiren menşe onay belgesini aldı.

Qingdao Haiwan Grubu Ltd. Şti. İşletme Müdürü LIU KUN

"Yıllık ihracat değerimiz yaklaşık 60 milyon ABD doları. Japonya, Güney Kore, Avustralya, ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere RCEP üyelerine ihracat, şirketimizin toplam ihracat değerimizin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor. RCEP müşterilerimizin gümrük vergisi indirimlerinden yararlanmasına yardım ediyor; bu da bizim ihracatımızı artırabilir. RCEP'in yürürlüğe girmesinden sonraki ilk yılda Japonya'ya ihraç edilen mallar için yaklaşık 1 milyon yuan (yaklaşık 156.900 ABD doları) gümrük vergisi indirimi bekliyoruz."

Qingdao Gümrükleri Yetkilisi BI HAIJUN

"Bir sonraki adım olarak, yönetimi optimize etmek, gümrük işlemlerini kolaylaştırmak ve RCEP kapsamında dış ticaret şirketlerine daha fazla fırsat sağlayacak politikaları teşvik etmek için ticaret departmanı ve Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi'ndeki (CCPIT) ortaklarımızla birlikte çalışacağız. Bu çalışma, sınır ötesi ticareti kolaylaştıracak ve yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı destekleyecektir. "

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qingdao'dan bildiriyor.

Video: Rcep, Çin'in Doğusundaki Dış Ticaret Şirketlerine Yeni Bir İvme Kazandırdı

YORUMLAR
500
Asya borsaları karışık seyretti Asya borsaları karışık seyretti Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdü Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdü

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Ticaret, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Rcep, Çin'in Doğusundaki Dış Ticaret Şirketlerine Yeni Bir İvme Kazandırdı - Son Dakika


Son Dakika
13:25 Evinizi yabancı zenginlere kiralamak isterken iki kez düşünün: Tinder avcısı kılığındaki dolandırıcılar iş başında
13:11 Köpeğini gezdirirken muhtarın sopalı saldırısına uğradı, ertesi gün köpekleri zehirlenerek öldürüldü
13:11 2 yıl önce İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı
13:02 Psikolog Esra Ezmeci'den "Çok ateşliyim, kimse beni tatmin edemiyor" diyen takipçisine şaşırtan yanıt
12:59 Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı açıklaması: Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak
12:58 Seçim vaktinde mi yapılacak? Galatasaray'ın itirazı cuma günü görüşülecek
12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisiyle görüşmek isteyen kanser hastası kadının ricasını kırmadı
12:35 Ferrero Türkiye'den açıklama: Kinder çikolatalarının tüm resmi kontrolleri yapıldı, ürünlerimiz güvenli
12:32 Erdoğan'dan 6'lı masa hakkında ilginç yorum: Milletimiz kimin kurduğunu biliyor
12:21 Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi! YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçe gösterildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 13:37:23. #1.12#
SON DAKİKA: Video: Rcep, Çin'in Doğusundaki Dış Ticaret Şirketlerine Yeni Bir İvme Kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement