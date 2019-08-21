Son Dakika Haberleri: Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde virajı alamayan tırın devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.

Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde virajı alamayan tırın devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu bağlantı yolu Muahllimköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fahrettin T. idaresindeki 41 AAY 604 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunu virajı alamayarak devrildi. Kazada tır sürücüsü Fahrettin T. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Fahrettin T. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Devrilen tır, vinç yardımı ile kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocaeli'de sağanak yağış nedeniyle yol çöktü
Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı Şiddetli gök gürültüsü ve şimşek büyük paniğe yol açtı! Küçük kızı istismar ettiği iddia edilen kişi kargaşadan faydalanarak kayıplara karıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 23:21:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]