Uaea Başkanı Tek-Çin İlkesine Bağlılığını Teyit Etti - Son Dakika
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Uaea Başkanı Tek-Çin İlkesine Bağlılığını Teyit Etti

11.08.2022 21:56
Uaea Başkanı Tek-Çin İlkesine Bağlılığını Teyit Etti

VİYANA, 11 Ağustos (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Perşembe günü yaptığı açıklamada kurumun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ilgili kararlarını destekled iğini ve tek-Çin ilkesine bağlı olduğunu bir kez daha teyit etti.

VİYANA, 11 Ağustos (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Perşembe günü yaptığı açıklamada kurumun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ilgili kararlarını destekled iğini ve tek-Çin ilkesine bağlı olduğunu bir kez daha teyit etti. Grossi bu açıklamayı, Çin'in Viyana'da Birleşmiş Milletler Daimi Te msilcisi Wang Qun'la yaptığı telefon görüşmesi sırasında gerçekleştirdi. Grossi, Birleşmiş Milletler'in bir parçası olan UAEA'nın Taiwan sor ununa dair tutumunu sürdürdüğünü ve tek-Çin ilkesine bağlı olduğunu söyledi. BM Genel Kurulu'nun 1971'de aldığı 2758 sayılı karar Çin Halk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki haklarını yeniden yürürlüğe koymuştu. Bu karar aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin temsi lcilerini Çin'in BM'deki tek meşru temsilcileri olarak kabul ediyor.

Uaea Başkanı Tek-Çin İlkesine Bağlılığını Teyit Etti

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Viyana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uaea Başkanı Tek-Çin İlkesine Bağlılığını Teyit Etti - Son Dakika

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