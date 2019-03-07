Vizyonda Bu Hafta

Türkiye
'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona giriyor.
Arada
Arada, iki dil bilen ancak ikisini de düzgün bir şekilde kullanamadığı için türlü sıkıntılar yaşayan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Osman'ın büyük bir problemi vardır. O, ana dili olan Kürtçeyi anlayıp konuşamayan, aynı zamanda ikinci dili olanTürkçeyi ise anlayamayıp konuşabilen biridir ve bu yüzden zaman zaman birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Sıklıkla iki işi aynı anda yapamaz hale gelen Osman, ne çalışırken müşterilerine cevap verebilmekte ne de arkadaşları ile kahve içerken bir yandan da onlarla sohbet edebilmektedir. Osman'ın en büyük hayali evlenip, kendisine bir yuva kurmaktır ancak bu konuda da başarılı olduğu pek söylenemez. Yaşadığı sıkıntıdan dolayı görüştüğü kadınlarla ilk buluşmayı başarıyla atlatamayan Osman, hiçbir kadınla kalıcı bir ilişki kurmayı başaramaz. Ancak onun bu sıkıntılı hayatı, bir müşterisinin kendisini bu takıntısından kurtaracağını söylemesiyle değişir. Osman, müşterisinin yardımıyla bu sorunundan kurtulmayı başarabilecek midir?
Captain Marvel
Film, Carol Danvers'ın Captain Marvel'a dönüşümünden değil, Carol Danvers'ın Captain Marvel olarak dünyaya düşüşünden ilerliyor. Süper güçlere sahip, güzel bir kadın olarak dünyaya düşen Carol Danvers, gezegeni keşfettikçe kimi görüntüler hatırlamaya başlar. Geçmişte gezegenimizde yaşadığını ve burada bir hayatı olduğunu hatırlamaya başlayan genç kadının güvenebileceği tek kişi ise SHIELD çalışanı Nick Fury
'dir. Geçmişini keşfettikçe kendine dair bilmediği yeni detayları keşfeden süper kahraman, bir yandan da şekil değiştiren düşmanları Skrull ırkı ile onu ölümden kurtararak kendileri gibi güçlü yapan erdemli Kree ırkı arasındaki savaşta önemli bir rol oynamaktadır. İki ırkın Dünya gezegeni üzerindeki savaşında bir taraf seçmek zorunda kalan Carol, bir süper kahraman olmanın gerçek anlamını keşfedecektir...
Herkes Biliyor
İranlı yönetmen Asghar Farhadi
'nin İber Yarımadası
'nda çektiği film, çocukları ve eşiyle birlikte Buenos Aires
'te yaşayan Laura adında bir kadının hikayesine odaklanıyor. Laura, kız kardeşinin düğünü için oldukça heyecanlıdır. Tüm hazırlıkları yapıp yola koyulan aile, soluğu Laura'nın doğduğu İspanya
'nın köyünde alır. Düğün için tüm aile ve eski tanıdıklar yeniden bir araya gelmiştir ve herkes bu mutlu anın tadını çıkarmaya çalışır. Ancak beklenmedik bir olay ailenin hayatının tepetaklak olmasına neden olur. Laura'nın büyük kızı kaçırılmıştır ve bunu kimin yaptığını kimse bilmemektedir. Genç
kızın bulunması için herkes elinden geleni yapmaya çalışır. Ancak yaşananların sorumluları araştırıldıkça, hem aile fertleri hem de köy ahalisi arasında bir takım gerginlikler yaşanmaya ve geçmişte saklı kalmış kirli sırlar su yüzüne çıkmaya başlar. Birçok Farhadi filminde olduğu gibi, bu filmde de aile, aile bağları ve ahlaki tercihle sorgulanıyor.
Hüddam 2
Doğuştan zihinsel ve bedensel engelli bir kız olan Fatma, öz yeğeni tarafından tecavüze uğrar. Fatma, yaşadığı bu korkunç olayın sonucunda hamile kalmıştır. Bu bebek, Fatma için büyük bir umut olur. Anne
ve babasını henüz bebekken kaybeden ve bu zamana kadar yapayalnız olan Fatma için bu bebek, yalnızlığının artık sona ermesi demektir. Ancak Fatma'nın amcası Recep, bebeğin dünyaya gelmesini istememektedir ve bu yüzden Fatma'ya şiddet uygulayarak bebeğinin düşmesine neden olur. Büyük umutlarla doğmasını beklediği bebeğini kaybetmesinin ardından büyük bir yıkıma uğrayan Fatma, kendi ebesi olan Songül'den yardım ister. Fatma'ya yapılanlara kayıtsız kalmak istemeyen Songül, Hüddam daveti ile bir ritüel gerçekleştirerek bebeği geri getirir. Fatma'yı yeniden hayata bağlayan bu bebek, ona kötülük yapanların kabusu olacaktır.
Kapan
Kapan, zengin bir adam ve ailesinin yaşadıklarını konu ediyor. Antalya
'nın sayılı zenginlerinden olan Süleyman, çocuklarına oldukça düşkün bir adamdır. Oğlu Tarık'ın kız arkadaşının trajik ölümünün ardından yaşadığı psikolojik travmayla hayatları alt üst olur. Süleyman, ailesinden habersiz bir şekilde, içinde kızının aşık olduğu adamın da yer aldığı, "Doğruluk mu cesaret mi?" temalı,100 milyon dolar ödüllü ancak ucunda ölümün olduğu bir yarışma düzenler. Bu yarışmada, dürüst olmaktan başka çıkış yolu yoktur. Babasının düzenlediği yarışmayı öğrenen Aslı ise gerçekleri ortaya çıkaracak ve babası ile yüzleşecektir.
Kartopu Savaşları 2
Kış tatilinde yapılacak en keyifli şeylerden biri de kızak yarışıdır. Frankie ve ekibinin de aklından geçen tam olarak budur. Ekip, bu sene köylerinde muhteşem bir kızak yarışı düzenlemeye karar verir. Yarış vakti geldiğinde Frankie, köye yeni gelen Zac ile eşleşir. Frankie, Zac'i yeneceğinden çok emindir. Ancak daha bitiş çizgisine yaklaşmadan önce Frankie ve arkadaşlarının birlikte hazırladıkları kızak paramparça olur. Frankie, yaşananlara bir türlü anlam veremez. Ama arkadaşlarının yardımı sayesinde Zac'in hile yaptığı ve kızağın bu yüzden paramparça olduğu anlaşılır. Buna karşılık Frankie, yeniden hilelerden uzak bir yarış düzenlemek ister. Ancak bu sefer başka bir problem vardır. Frankie ve ekininin barınağı yarış için ortaya koyulmuştur. Ekip, barınaklarını kurtarmak için yarışı kazanmak zorundadır. Ancak Zac, yarışı kazanmak için her şeyi göze almıştır. Ekip, Zac'in hilelerine karşı yarışı kazanmayı başarabilecek midir?
Papillon
Papillon, gerçek bir hikayeden beyaz perdeye uyarlanıyor. Haksız yere cinayetten hüküm giymiş olan Henri 'Papillon' Charriere, küçük suçlara bulaşmış olan bir adamdır. Ancak aldığı bu haksız ceza sebebiyle Fransa
'nın kötü ünüyle tanınmış Şeytan Adası'ndaki yüksek güvenlikli hapishaneye sevk edilir. Hapishanede Louis Dega ile tanışır. Zengin fakat savunmasız bir adam olan Dega, koruma karşılığında arkadaşının hapishane kaçışını finanse etmeyi kabul eder. İkili arasında ilginç bir arkadaşlık başlar ve ikili bir firar planlamaya girişirler... Dustin Hoffman
ve Steve McQueen'in başrollerini üstlendiği 1973 yapımı aynı isimli filmin yeniden uyarlaması olan yapımın başrollerini Charlie Hunnam
ve Rami Malek
üstleniyor. Yönetmen
koltuğunda Danimarkalı Michael Noer'in oturduğu filmin kadrosunda Eve Hewson
, Roland Møller, Michael Socha, Christopher Fairbank, Brian Vernel ve Ian Beattie gibi isimler yer alıyor.
Woman at War
Woman at War, sanayicilere karışı savaş açan çevre aktivisti bir kadının, evlat edinme başvurusu kabul edilince değişen yaşamını konu ediyor. Halla, işini seven bir koro şefidir. Genç kadın aynı zamanda İzlanda
'nın tabiatını, sanayi yıkımından kurtarmaya çalışan bir aktivisttir. Politikacılar tarafından yönlendirilen sanayiciler, İzlanda arazileri için büyük bir tehdit oluşturur. Yaşananlar karşısında genç kadın, İzlanda topraklarını korumak için alüminyum endüstrisine karşı savaş ilan eder. Sanayicilere karşı giriştiği bu zorlu mücadelede kısa sürede alüminyum endüstrisinin belası haline gelir. "Dağların Kadını" olarak anılmaya başlayan Halla, fabrikaların çalışmasını engellemek için her şeyi göze alır. Tam da bu dönemde aldığı bir haber tüm hayatını değiştirir. Hanna, uzun süredir evlat edinmek için mücadele vermiştir ve sonunda beklediği yanıt gelir. Bir kız çocuğu evlat edinmeye hak kazanan Halla, hayalleri arasına seçim yapmak zorunda kalacaktır. Yönetmen koltuğunda Benedikt Erlingsson
'un oturduğu filmin başrolünü Halldóra Geirhar?sdóttir üstleniyor. Senaryosunda yönetmen ile birlikte Ólafur Egilsson'un imzası olan yapımın kadrosunda Jóhann Sigur?arson, Davíd Thór Jónsson, Charlotte
Bøving, Hilmir Snær Gu?nason gibi isimler yer alıyor.
(İHA)