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Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

24 dakika önce

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan 7 takım belli oldu.

Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası, System.String[]

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan 7 takım belli oldu.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 31. kez gerçekleştirilen, Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı şampiyonada son 16 turu, bir maç dışında tamamlandı.

Rakiplerini mağlup eden Almanya, Rusya, Sırbistan, Fransa, Polonya, Ukrayna ve Slovenya, adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Son 16 turu, yarın Türkiye ile İtalya arasında Parc des Expositions Salonu'nda TSİ 18.00'de oynanacak karşılaşmayla sona erecek. Turu geçecek taraf, çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak.

Son 16 turunda sona eren karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Hollanda-Almanya: 1-3

Rusya- Yunanistan: 3-0

Sırbistan-Çekya: 3-0

Fransa- Finlandiya: 3-0

Polonya- İspanya: 3-0

Belçika-Ukrayna: 2-3

Slovenya- Bulgaristan: 3-1

voleybol, Fransa, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:54 Kaynak: AA
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