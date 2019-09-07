Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Salon: Ankara

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Koen Luts (Belçika)

Türkiye: Meliha İsmailoğlu, Kübra Akman, Meryem Boz, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol ( Simge Şebnem Aköz, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan)

Polonya: Kakolewska, Wolosz, Stysiak, Alagierska, Smarzek-Godek, Medrzyk (Grajber, Stenzel, Efimienkno-Mlotkowska, Maj-Erwardt, Wojcik, Zaroslinska-Krol, Kowalewska)

Setler: 25-17, 25-16, 14-25, 25-18

Süre: 93 dakika (20, 23, 21, 29)

Türkiye, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Polonya'yı 3-1 yenerek 16 yıl sonra finale yükseldi.

Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki maçın ilk setine Meliha İsmailoğlu'nun sayısıyla Türkiye başladı. Bu sette özellikle Polonyalı oyuncular hücumda top karşılamakta zorlandı. Milli oyuncuların özellikle servisleri rakip alandan çıkmazken Türkiye 8-3 üstünlüğü yakaladı. Ay-yıldızlıların bu üstün oyunu sonrasında Polonya setteki ilk molasını kullanmak zorunda kaldı. Moladan sonra biraz toparlanan Polonya aradaki farkı bire indirdi: 12-11. Hande Baladın'ın smaçları ve plaseleri, Eda Erdem Dündar'ın file önündeki savunmasıyla Türkiye skoru 20-14'e taşıdı. Rakibin hücumlarına karşı file önünde mükemmel bir savunma yapan milli takım, Eda Erdem Dündar'ın smacıyla ilk seti 25-17 kazandı ve 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ikinci seti çekişmeli başladı. Bu sette de Hande Baladın ve Eda Erdem Dündar file önündeki güzel oyununu sürdürürken, milliler 4-3 üstünlük yakaladı. Kübra Akman ve Meryem Boz'un da arkadaşlarına katılmasıyla ay-yıldızlı ekip 9-6 üstünlüğünü sürdürdü. Bu bölümde hücumda zorlanan Türkiye on beşinci sayısını Hande Baladın'ın smacıyla elde etti ve 15-13 üstünlüğünü korudu. Oyuna tekrar dönen milliler Eda Erdem Dündar'ın file önünde smaçlarıyla aradaki 5 sayıya (18-13) çıkardı. File önündeki başarılı oyunculara plaseleriyle Naz Aydemir Akyol da eklenince skor 23-15 Türkiye lehine devam etti. Maçta ikinci setin sayısı Naz Aydemir Akyol'un asisti Kübra Akman'ın smacıyla gelirken milliler bu seti 25-16 kazanarak 2-0 öne geçti.

Müsabakanın üçüncü setine Polonya iyi başladı 2-1 öne geçti. Naz Aydemir Akyol'un file önünde takımı yönlendirmesi, Eda Erdem Dündar'ın smaçları ve arka bölgedeki savunmasıyla milliler 5-5 eşitliği yakaladı. Bu skordan sonra rakip oyunda üstünlüğü ele aldı ve skorda 8-5 üstünlüğü yakaladı. Rakibin maçta 10-6 öne geçmesinin ardından milliler bir türlü maçta toparlanamadı. Hücumda ve savunmada üst üste yapılan hataların ardından konuk ekip skoru 13-7'ye taşıdı. Cansu Özbay, Ebrar Kurt ve Fatma Yıldırım'ın oyuna dahil olmasıyla biraz olsun canlanan milliler bir türlü istediği oyunu sahaya yansıtamadı ve skorda 19-12 geriye düştü. Bu sette rakibin hücumlarına karşılık veremeyen, hücumda da rakip savunmayı geçemeyen Türkiye seti 25-14 kaybetti. Polonya setlerde durumu 2-1'e getirdi.

Türkiye dördüncü sette üçüncü setteki durgun oyununu sürdürürken, rakip 6-2 üstünlük yakaladı. Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar'ın file önündeki başarılı performansla milliler 6-6 eşitliği sağladı ve oyuna ortak oldu. Ebrar Karakurt'un başarılı servisleriyle milli takım 8-6 öne geçti. Bir ara oyunda dengeyi kaybeden milli takım, Ebrar Karakurt ve Hande Baladın'ın üst üste smaçları ve rakibin hücumdaki hatalarıyla skoru 17-13'e taşıdı. Hande Baladın, Kübra Akman, Eda Erdem Dündar ve Ebrar Kurt bu sette milli takımın öne çıkan isimleri oldu. Bu sette 23-17 üstünlüğü yakalan ay-yıldızlılar maçtan da Meliha İsmailoğlu'nun bloğuyla galip ayrıldı ve seti 3-1 kazandı.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Türkiye, finalde yarın saat 19.30'da Sırbistan karşısına altın madalya için çıkacak. Polonya ise saat 17.00'de İtalya karşısında bronz madalya mücadelesi verecek.