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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

19 dakika önce

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat BüyükpamukçuArkas Spor: Mustafa Cengiz, Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Bravo, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Cansın Çınar,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Bravo, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)

Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Cansın Çınar, Gökhan Çatal, Firkal Julius, Bedirhan Bülbül, Chernokozhev (Alperay Demirciler, Semih Çelik)

Setler: 25-20, 25-16, 18-25, 25-20

Süre: 109 dakika (28, 25, 27, 29)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 2019-2020 sezonu ilk hafta mücadelesinde Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti.

Arkas Spor'da geçen sezondan cezası bulunan antrenör Glenn Hoag takımın başında yer almadı.

Muhammet Kaya, voleybol, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 06:09 Kaynak: AA
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