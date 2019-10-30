Son Dakika Haberleri: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

1 saat önce

Salon: Haldun AlagaşHakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevimİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Enaboifo, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Emre Berat Fırat, Berkan Eryüz, Caner Pekşen)Spor Toto: Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Bruno,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Enaboifo, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Emre Berat Fırat, Berkan Eryüz, Caner Pekşen)

Spor Toto: Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Okello, Kadir Cin (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)

Setler: 13-25, 23-25, 17-25

Süre: 81 Dakika (24, 29, 28)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Spor Toto, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika: 9 kişinin can verdiği hızlı tren kazasıyla ilgili 10 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi
Danışmanlarına yer tutturamayan AK Partili vekiller, grup toplantısına erken gitti AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu'ndan yeni parti sorusuna yanıt: Kanaat belirtmek için erken MSB'den İrfan Can Kahveci'ye destek: Her şutun gol olsun!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 19:55:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]