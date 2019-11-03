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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Salim Bektaş, İbrahim ÜnalZiraat Bankası: Poglajen, Emin Gök, Escobar, Cafer Kirkit, Koray Şahin, Hierrezuelo (Berkay Bayraktar)İnegöl Belediyespor: Yunus Emre Tayaz, Kovalev, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Uriarte (Berkan Bozan, Bertuğ Öndeş, Turgay...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Salim Bektaş, İbrahim Ünal

Ziraat Bankası: Poglajen, Emin Gök, Escobar, Cafer Kirkit, Koray Şahin, Hierrezuelo (Berkay Bayraktar)

İnegöl Belediyespor: Yunus Emre Tayaz, Kovalev, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Uriarte (Berkan Bozan, Bertuğ Öndeş, Turgay Doğan, Nevzat Mert Güneş, Burakhan Tosun, Ali Berke Sağır)

Setler: 25-15, 25-13, 25-20

Süre: 74 dakika (26, 24, 24)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankası, sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:02 Kaynak: AA
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