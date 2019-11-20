Son Dakika Haberleri: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: Sorgun Hakemler: Bülent Bozkurt, Fatih YaylaSorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Ali Samet İçmeğiz (Ramazan Serkan Kılıç, Onur Altınkaya, Mehmet Almaz, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem, Batı Kayhan, Demirhan Durul)Tokat Belediye Plevne: Gökhan...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Sorgun


Hakemler: Bülent Bozkurt, Fatih Yayla

Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Ali Samet İçmeğiz (Ramazan Serkan Kılıç, Onur Altınkaya, Mehmet Almaz, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem, Batı Kayhan, Demirhan Durul)

Tokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Chernokozhev, Cansın Çınar, Julius (Alperay Demirciler, Semih Çelik, Halil Dolaşık, Mert Tetik, Berkant Hızarcı, Ahmet Arslan)

Setler: 25-21, 14-25, 25-19, 26-24


Süre: 130 dakika (29, 28, 33, 40)


Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 7. hafta karşılaşmasında Sorgun Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

Sigorta, Sorgun, Tokat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Sompo Sigorta, Neptunas'a 86-80 yenildi
Ronaldo'nun Georgina Rodriguez ile evlendiği iddia edildi! Fernando Muslera'nın "Sakatım" diyerek İsrail'e gitmediği iddia edildi! İzlanda maçında hoparlörden çalan müzikleri Şenol Güneş'in belirlediği ortaya çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 00:40:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]