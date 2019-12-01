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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: ArhaviHakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya, Deniz DemirArhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Görkem Sertel, Raadik, Alper Özdemir, Berk Özbek, Krastins (Mehmet Özbek, Umut Şahin, Fatih Cihan, Fikri Berber, Burhan Zorluer, Hamdi Erkan)Tokat Belediye Plevne: Ahmet Arslan, Gökhan Çatal, Julius,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Arhavi

Hakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya, Deniz Demir

Arhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Görkem Sertel, Raadik, Alper Özdemir, Berk Özbek, Krastins ( Mehmet Özbek, Umut Şahin, Fatih Cihan, Fikri Berber, Burhan Zorluer, Hamdi Erkan)

Tokat Belediye Plevne: Ahmet Arslan, Gökhan Çatal, Julius, Bedirhan Bülbül, Chernokozhev, Mert Tetik ( Semih Çelik, Mehmet Hacıoğlu, Berkant Hızarcı, Halil Dolaşık)


Setler: 25-19, 22-25, 23-25, 25-23, 8-15

Süre: 150 dakika (24, 35, 33, 37, 21)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde Tokat Belediye Plevne, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-2 mağlup etti.

Mehmet Özbek, voleybol, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 08:52 Kaynak: AA
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