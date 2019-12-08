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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: Başkent Hakemler: Zeki Bocutcu, Erkan SarıHalkbank: Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Samet Faik Güneş, Seganov, Metin Toy, Bahov (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Orçun Ergün, Efe Bayram, Rıfat Kantarcıoğlu, İbrahim Emet, Furkan Aydın) Arkas Spor: Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Başkent


Hakemler: Zeki Bocutcu, Erkan Sarı

Halkbank: Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Samet Faik Güneş, Seganov, Metin Toy, Bahov (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Orçun Ergün, Efe Bayram, Rıfat Kantarcıoğlu, İbrahim Emet, Furkan Aydın)


Arkas Spor: Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz, Blankenau (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)

Setler: 22-25, 23-25, 17-25


Süre: 82 dakika (26, 31, 25)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 yendi.

Arkas Spor, Sigorta, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:06 Kaynak: AA
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