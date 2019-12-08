Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Erkan Sarı
Halkbank: Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Samet Faik Güneş, Seganov, Metin Toy, Bahov (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Orçun Ergün, Efe Bayram, Rıfat Kantarcıoğlu, İbrahim Emet, Furkan Aydın)
Arkas Spor: Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz, Blankenau (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)
Setler: 22-25, 23-25, 17-25
Süre: 82 dakika (26, 31, 25)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 yendi.