Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt, Caner Çildir
Galatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratca, Emre Savaş, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres ( Burak Mert, Batuhan Avcı, Ertuğrul Metin, Murat Yenipazar, Onurcan Çakır)
Haliliye Belediyespor: Akif Yurtsal, Enes Atlı, Bünyamin Aslan, Mert Tetik, Hernandez, Samet İçmegiz (Metin Durmuş, Mehmet Bebek, Eduardo)
Setler: 25-14, 25-22, 25-19
Süre: 78 dakika (22, 30, 26)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Haliliye Belediyespor'u 3-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 18:11 - Kaynak: AA
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