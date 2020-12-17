Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

17.12.2020 20:19
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Başkent VoleybolHakemler: Zeki Bocutcu, Meryem Tekol PelenkZiraat Bankkart: Halil İbrahim Yücel, Muhammed Ertuğrul, Ter Maat, Van Garderen, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Cafer Kırkıt, Emin Gök, Burakhan Tosun)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Alisson, Murathan Kısal,...

Salon: Başkent Voleybol

Hakemler: Zeki Bocutcu, Meryem Tekol Pelenk

Ziraat Bankkart: Halil İbrahim Yücel, Muhammed Ertuğrul, Ter Maat, Van Garderen, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Cafer Kırkıt, Emin Gök, Burakhan Tosun)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Alisson, Murathan Kısal, Berk Dilmenler, Husaj, Uğur Kılınç, Muhammet Kaya (Serkan Ramazan Kılıç, Çağatay Durmuş, Esat Dalgıç, Anıl Tokat, Mehmet Boğaçhan Zambak)

Setler: 25-22, 25-17, 25-16

Süre: 79 dakika (28, 28, 23)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maçta Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Efeler Ligi, Sigorta, Ankara, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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