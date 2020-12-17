Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

İki çocuğun şırıngalı çikolata yüzünden ölmesiyle ilgili davalarda farklı kararlar

Son Dakika: Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi

Yavru köpeği ezen taksi şoförü arkasına bile bakmadan gitti! O anlar kamerada

Üniversiteler için "Fuhuş evi" ifadelerini kullanan Prof. Sofuoğlu, sözlerini inkar etti: Nerede söyledim?