Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu Uzatöz
Altekma: Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Cansın Çınar, Berkant Mit, Kaan Gürbüz)
Haliliye Belediyespor: Vilimanovic, Enes Atlı, Bünyamin Aslı, Bisset, Mert Tetik, Cüneyt Dağcı (Metin Durmuş, Mehmet Bebek, Taha Işıldar, Efe Er, Ali Samet İçmeğiz)
Setler: 25-19, 25-21, 35-33
Süre: 100 dakika (28, 29, 43)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 16. hafta erteleme maçında Altekma, Haliliye Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Haliliye Belediyespor Antrenörü Aykut Lale, itirazlarından dolayı hakem tarafından son sette saha dışına yollandı.
Kaynak: AA
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