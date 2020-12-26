Haliliye Belediyespor Antrenörü Aykut Lale, itirazlarından dolayı hakem tarafından son sette saha dışına yollandı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 16. hafta erteleme maçında Altekma, Haliliye Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

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Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık sağlanacak