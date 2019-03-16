Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Malatya
Merkez
Hakemler: Ozan Sarıkaya
, Burhan İlhan İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: İbrahim Emet
, Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz
( Nuri Şahin
, Kadir Cin, Berkan Eryüz, Serhat Coşkun
, Murat Yenipazar
) Galatasaray
: Yasin Aydın
, Duff, Selçuk Keskin
, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök
)
Setler: 19-25, 23-25, 20-25
Süre: 91 dakika (29, 33, 29)
Voleybolda AXA Sigorta
Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u 3-0 yendi.
Galatasaray, kupada finale yükselen ilk takım oldu.