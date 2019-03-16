Son Dakika Haberleri: Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

1 saat önce

Salon: Malatya MerkezHakemler: Ozan Sarıkaya, Burhan İlhanİstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Nuri Şahin, Kadir Cin, Berkan Eryüz, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar)Galatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin,...

Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley, System.String[]
Salon: Malatya Merkez

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Burhan İlhan

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz ( Nuri Şahin, Kadir Cin, Berkan Eryüz, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar)

Galatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök)

Setler: 19-25, 23-25, 20-25

Süre: 91 dakika (29, 33, 29)

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Galatasaray, kupada finale yükselen ilk takım oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:27 Kaynak: AA

Yenipazar, Nuri Şahin, Galatasaray, Spor
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