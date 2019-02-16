Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

1 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Ozan Sarıkaya, Erkan SarıZiraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin (Volkan Döne, Enes Atlı, Selim Demir, Umut Şahin, Yunus Emre Tayaz)İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Mehmet Hacıoğlu,...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Erkan Sarı

Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin ( Volkan Döne, Enes Atlı, Selim Demir, Umut Şahin, Yunus Emre Tayaz)

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Mehmet Hacıoğlu, Burak Hascan, Ekrem Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Nazım Berk Özbek, Kathbart, Tunç Ayhan)

Setler: 22-25, 25-22, 27-25, 25-23

Süre: 129 dakika (33, 29, 36, 31)

Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında Ziraat Bankası, İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:05 Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Volkan Döne, Afyon, Spor
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