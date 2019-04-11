Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Voleybol: Efeler Ligi Play-off

1 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Ozan Sarıkaya, Metin KorkutFenerbahçe: Klikenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın)Halkbank: Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Burutay Subaşı, Kemal Kayhan (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak,...

Voleybol: Efeler Ligi Play-off, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Metin Korkut

Fenerbahçe: Klikenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak ( Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın)

Halkbank: Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Burutay Subaşı, Kemal Kayhan (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Arslan Ekşi, Quesque, Efe Bayram, Abdullah Çam)

Setler: 25-22, 28-26, 25-21

Süre: 92 dakika (27, 35, 30)

Voleybolda Efeler Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Halkbank'ı 3-0 yenerek, seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 15 Nisan Pazartesi günü Ankara'da oynanacak. Fenerbahçe, bu maçı da kazanırsa finale yükselecek. Halkbank kazanması durumunda ise finale çıkacak son takımı Ankara'da oynanacak üçüncü maç belirleyecek.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:15 Kaynak: AA
Sarıkaya, Ahmet Karataş, Spor
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