Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Maamer El Keboub (Cezayir), Sumie Myoi (Japonya)

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Gibbemeyer, Yasemin Güveli, Kim, Pereira, Llyod ( Simge Şebnem Aköz, Gamze Alikaya Kılıç, Hande Baladın)

Guangdong Evergrande: Li, Rabadzhieva, Du, Yang, Zheng, Mei (Lin, Kosheleva, Xu, Cao, Yu)

Setler: 25-21, 25-9, 25-15

Süre: 76 dakika (26, 22, 28)

Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Çin'in Guangdong Evergrande takımını 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonada ikinci galibiyetini elde eden Eczacıbaşı VitrA, grupta ikinci sırayı aldı ve yarı finalde B Grubu'nu lider bitiren İtalya ekibi Igor Gorgonzola ile eşleşti.

Eczacıbaşı VitrA ile Igor Gorgonzola arasındaki yarı final karşılaşması, yarın TSİ 15.00'te oynanacak.