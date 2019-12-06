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Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

6 saat önce

Salon: Olimpiyat Spor MerkeziHakemler: Maamer El Keboub (Cezayir), Sumie Myoi (Japonya)Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Gibbemeyer, Yasemin Güveli, Kim, Pereira, Llyod (Simge Şebnem Aköz, Gamze Alikaya Kılıç, Hande Baladın)Guangdong Evergrande: Li, Rabadzhieva, Du, Yang, Zheng, Mei (Lin, Kosheleva,...

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, System.String[]

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Maamer El Keboub (Cezayir), Sumie Myoi (Japonya)

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Gibbemeyer, Yasemin Güveli, Kim, Pereira, Llyod ( Simge Şebnem Aköz, Gamze Alikaya Kılıç, Hande Baladın)

Guangdong Evergrande: Li, Rabadzhieva, Du, Yang, Zheng, Mei (Lin, Kosheleva, Xu, Cao, Yu)

Setler: 25-21, 25-9, 25-15

Süre: 76 dakika (26, 22, 28)

Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Çin'in Guangdong Evergrande takımını 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonada ikinci galibiyetini elde eden Eczacıbaşı VitrA, grupta ikinci sırayı aldı ve yarı finalde B Grubu'nu lider bitiren İtalya ekibi Igor Gorgonzola ile eşleşti.

Eczacıbaşı VitrA ile Igor Gorgonzola arasındaki yarı final karşılaşması, yarın TSİ 15.00'te oynanacak.

Simge Şebnem Aköz, Hande Baladın, Cezayir, Japonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:34 Kaynak: AA
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