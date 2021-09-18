Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası

Şampiyon olacak takımın CEV Kadınlar Challenge Kupası'na katılacağı Balkan Kupası'nda Romanya'dan CSO Voluntari 2005'i 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, finale yükseldi.
Kuşadası Uğur İnan Spor Salonu'ndaki müsabakada CSO Voluntari 2005'i 25-11, 25-15 ve 25-12'lik setlerle 3-0 yenen Aydın Büyükşehir Belediyespor, ikinci maçını da kazanarak adını finale yazdırdı.
Aydın Büyükşehir Belediyespor'un finaldeki rakibi bugünkü OK Jedinstvo-Aris maçıyla belli olacak.
Kaynak: AA
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