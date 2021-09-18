Üye Girişi
Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası - Son Dakika

Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası

18.09.2021 16:55
Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası, System.String[]

Şampiyon olacak takımın CEV Kadınlar Challenge Kupası'na katılacağı Balkan Kupası'nda Romanya'dan CSO Voluntari 2005'i 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, finale yükseldi.

Şampiyon olacak takımın CEV Kadınlar Challenge Kupası'na katılacağı Balkan Kupası'nda Romanya'dan CSO Voluntari 2005'i 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, finale yükseldi.

Kuşadası Uğur İnan Spor Salonu'ndaki müsabakada CSO Voluntari 2005'i 25-11, 25-15 ve 25-12'lik setlerle 3-0 yenen Aydın Büyükşehir Belediyespor, ikinci maçını da kazanarak adını finale yazdırdı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor'un finaldeki rakibi bugünkü OK Jedinstvo-Aris maçıyla belli olacak.

Büyükşehir Belediyespor, Şampiyon, Romanya, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bodrum'da sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı 17:44 Bodrum'da sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar: Hayırsız evlat vasiyetname ile mirastan men edilebilir 17:41 Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar: Hayırsız evlat vasiyetname ile mirastan men edilebilir Market camını balyozla kırıp, sigara çaldılar 17:34 Market camını balyozla kırıp, sigara çaldılar
Evlilik yıldönümü kutlamaya giden çift kaza geçirdi: 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı 17:26 Evlilik yıldönümü kutlamaya giden çift kaza geçirdi: 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı TRT'den Rıdvan Dilmen açıklaması: Yüksek maaş iddiaları asla doğru değil 17:20 TRT'den Rıdvan Dilmen açıklaması: Yüksek maaş iddiaları asla doğru değil Son Dakika! İlker Başbuğ'dan ilk açıklama! Sitem dolu sözler sarf etti 17:04 Son Dakika! İlker Başbuğ'dan ilk açıklama! Sitem dolu sözler sarf etti
Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, 16:16 Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum London School of Economics, Türkiye'nin dış politikasını analiz etti: Tüm güçlü ülkeler, onlarla anlaşmak için sıraya giriyor 15:44 London School of Economics, Türkiye'nin dış politikasını analiz etti: Tüm güçlü ülkeler, onlarla anlaşmak için sıraya giriyor

Son Dakika Haberleri
17:46 Polisin "Dur" ihtarına uymayıp ateş açarak 4 polisi yaralayan şahıslar zaten aranıyormuş
17:43 Bodrum'da sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı
17:42 Son Dakika! Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi
17:34 Market camını balyozla kırıp, sigara çaldılar
17:19 TRT'den Rıdvan Dilmen açıklaması: Yüksek maaş iddiaları asla doğru değil
17:17 Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu
17:16 İtalyan ekibinin hocası Maurizio Sarri ile Fatih Terim arasında geçen diyalog ortaya çıktı: Seninle tanışmak bir şeref
17:05 Bugün termometrenin 27 dereceyi gösterdiği Zonguldak'ta yarın yağmur bekleniyor
17:03 Son Dakika! İlker Başbuğ'dan ilk açıklama! Sitem dolu sözler sarf etti
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım
Polisin Polisin "Dur" ihtarına uymayıp ateş açarak 4 polisi yaralayan şahıslar zaten aranıyormuş         
17:47
Son Dakika! Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi Son Dakika! Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi         
17:43
Türkiye Emekliler Derneği: Emeklilere yakacak ve gıda yardımı yapılmasını talep etti Türkiye Emekliler Derneği: Emeklilere yakacak ve gıda yardımı yapılmasını talep etti         
17:38
Azerbaycan uyruklu kadının ev sahibi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Azerbaycan uyruklu kadının ev sahibi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı         
17:29
Meteoroloji uyardı! İstanbul ve çevresi için sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı! İstanbul ve çevresi için sağanak yağış bekleniyor         
17:21
Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu         
17:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım         
17:03
Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes ablası zannetti Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes ablası zannetti         
16:06
Hava saldırısına karşı test çalışması, Sinop'u sokağa döktü: Sığınaklara girin Hava saldırısına karşı test çalışması, Sinop'u sokağa döktü: Sığınaklara girin         
15:18
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti         
13:56
Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota, parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota, parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak         
13:44
Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim         
13:02
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 17:52:19. #1.11#
SON DAKİKA: Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement