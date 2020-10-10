Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

10.10.2020 21:41
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol SalonuHakemler: Nurper Özbar, Tuncay SevimFenerbahçe Opet: Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Lila Şengün, Ceren Kestirengöz, Cansu Çetin, İpar Kurt)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç,...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Opet: Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Lila Şengün, Ceren Kestirengöz, Cansu Çetin, İpar Kurt)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Grotheus, Hande Korkut, Meryem Boz, Vasilantonaki, Adams (Pınar Atasever, Ezgi Dağdelenler, Pelin Özkılıçcı, Ecem Alıcı, Berra Eren, Cansu Ayyıldız)

Setler: 25-21, 25-21, 25-17

Süre: 78 dakika (27, 26, 25)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, voleybol, Aydın, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

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