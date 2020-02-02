Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Selçuk Görmen, Akif Altın
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Elifsu Ericek, Melike Çadır, Beren Yeşilırmak, Vasilantonaki, Sezen Keskekoğlu (Derya Çayırgan, Cansu Çetin)
Beşiktaş: Zeynep Batmaz, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Sevval Burnazlar, Lal Akın (Tuğçe Ersan, Gökçe Akkaya, Ece Uçarı, Zuhal Çetin, Tuana Öztürk, Mina Özgel)
Setler: 25-9, 25-12, 25-14
Süre: 59 dakika (16, 20, 23)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.