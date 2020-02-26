Volkan Konak Elvis Presley'nin koleksiyonundan aldığı klasik otomobilini yeniletti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Volkan Konak Elvis Presley'nin koleksiyonundan aldığı klasik otomobilini yeniletti - Son Dakika

Volkan Konak Elvis Presley'nin koleksiyonundan aldığı klasik otomobilini yeniletti

6 saat önce

Şarkıcı Volkan Konak'ın, ABD'li şarkıcı Elvis Presley'in koleksiyonundan aldığı 1970 model Cadillac Deville Convertible aracı, 5 ayda orijinaline uygun şekilde yenilendi.

Volkan Konak Elvis Presley'nin koleksiyonundan aldığı klasik otomobilini yeniletti, System.String[]

Şarkıcı Volkan Konak'ın, ABD'li şarkıcı Elvis Presley'in koleksiyonundan aldığı 1970 model Cadillac Deville Convertible aracı, 5 ayda orijinaline uygun şekilde yenilendi. Şarkıcı Volkan Konak, " Türkiye'me armağan olsun. Ülkemde kalacak bu araba. Yeni arabaları göz önüne getirdiğimizde duygu var. Bir ifade var, konuşuyor. Bu keyif arabası. Bununla trafikte olmaz. Türkan Şoray'ımı bir bebek sahilinde gezdirip, çay ısmarlamak isterim" dedi.


Şarkıcı Volkan Konak'ın, 1977 yılında hayatını kaybeden ABD'li şarkıcı Elvis Presley'in koleksiyonundan aldığı 1970 model Cadillac Deville Convertible aracı, ABD'den İstanbul'a getirdi. Konak, aracı az kullanmasına rağmen uzun süredir çalıştırmadığı için yıprandığı için yeniden tasarlanması için bir otomobil dizayn firmasına teslim etti. Her bir parçası elden geçen ve birçok parçası aslına uygun değiştirilen onarılan aracını Konak, 5 aylık sürecin ardından tekrar teslim aldı. Doğum gününde otomobili teslim alan Volkan Konak, aracın her bir parçasını yakından inceledi. Konak, daha sonra direksiyon başına geçerek aracı çalıştırıp kısa bir sürüş yaptı.


"Türkiye'me armağan olsun. Ülkemde kalacak bu araba"


Keyif aracı olduğunu ve trafiğe çıkmayacağını söyleyen Şarkıcı Volkan Konak, "Bu benim bebeğim oyuncağım. Yurt dışında şöyle derler bir erkek öldürdüğünde oyuncakları çoksa mutlu bir yaşam sürdü demektir. Bunlar bizim oyuncaklarımız bir şeyi gösterme peşinde değiliz. Erkeklerin oyuncağı bu. Elvis Presley'nin koleksiyonu. Elvis Presley çok özel bir efsanedir. Kuaförüne hediye ettiği arabası bizde bunu evrakları ile birlikte gördük. Biraz uzun uğraşlar sonunda aldık. Türkiye'me armağan olsun. Ülkemde kalacak bu araba. Yeni arabaları göz önüne getirdiğimizde duygu var. Bir ifade var, konuşuyor. Arabayı kullanırken sesler duyuyorsun tabi. Eski klasik arabanın özelliği o zaten. İçinde ki koku bile size bir çok özelliği hatırlatıyor. Bu araba 50 yaşında. Benim yaşımda yaklaşık. Bu bir dede. 25 - 26 gün sürdü gemi ile getirdim. Çok zor işler. Bu keyif arabası. Bununla trafikte olmaz. Araba ile Türkan Şoray'ı gezdireceğim. Türkan Şoray'ımı bir bebek sahilinde gezdirip çay ısmarlamak isterim" dedi. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Elvis Presley, Volkan Konak, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:31 Kaynak: İHA
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