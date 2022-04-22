Vuslat Derneği Sudan'da 5 bin kişiyi temiz suya ulaştıracak - Son Dakika
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Vuslat Derneği Sudan'da 5 bin kişiyi temiz suya ulaştıracak

22.04.2022 09:42
Vuslat Derneği Sudan'da 5 bin kişiyi temiz suya ulaştıracak

Vuslat Derneği, Afrika ve Asya'da açtığı 7 binden fazla su kuyusu ile ihtiyaç sahiplerine temiz içme suyu ulaştırdı.

Vuslat Derneği, Afrika ve Asya'da açtığı 7 binden fazla su kuyusu ile ihtiyaç sahiplerine temiz içme suyu ulaştırdı.

Vuslat Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Afrika ve Asya'daki çeşitli ülkelerde yaşanan temiz içme suyuna erişim sorununu çözmek için harekete geçen dernek, 7 bin 110 su kuyusunu yaptırarak ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sundu.

Başta Bangladeş, Sri Lanka, Uganda, Nijerya, Somali gibi temiz içme suyuna ulaşmakta zorluk çekilen pek çok ülkede binlerce su kuyusu açan dernek, 10 binlerce insanın temiz içme suyuna kavuşmasını sağladı.

Bu kapsamda Afrika ülkesi Sudan'da çalışmalarını sürdüren Vuslat Derneği, hayata geçirmeye hazırlandığı "Ramazan-ı Şerif Su Kuyusu" ile de yaklaşık 5 bin kişinin evine şebeke sistemiyle temiz su götürmeyi planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş, temiz içme suyuna erişimin bir insan hakkı olduğunun altını çizerek ihtiyaç sahiplerinin temiz suya erişimini kolaylaştırmak için su kuyusu projelerine büyük önem verdiklerini bildirdi.

Sudan'da yaptırılacak 5 bin litrelik kazan ve jeneratöre sahip tam donanımlı su kuyusu için çalışmalara başladıklarını kaydeden Keleş, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeş Sudan halkına temiz içme suyuna erişim noktasında destek vereceklerini ifade etti.

Hayırseverlerin su kuyusu çalışmalarına destek vermek isteyenler www.vuslat.org.tr internet sitesi, dernek genel merkezi, 0212 659 28 80 numaralı telefon numarasından bilgi alabilecek.

Vuslat Derneği Sudan'da 5 bin kişiyi temiz suya ulaştıracak
Vuslat Derneği Sudan'da 5 bin kişiyi temiz suya ulaştıracak
Vuslat Derneği Sudan'da 5 bin kişiyi temiz suya ulaştıracak

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Afrika, Sudan, Asya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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