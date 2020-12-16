West Bromwich Albion'da Slaven Bilic dönemi sona erdi

Bu sezon Premier Lig'de 13 maçta 7 puan elde eden West Bromwich Albion, 19. sırada yer alıyor.

İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion 'da Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile yollar ayrıldı.

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