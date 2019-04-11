Son Dakika Haberleri: Wikileaks'in Kurucusu Assange'ın İngiltere'de Tutuklanması

Wikileaks'in Kurucusu Assange'ın İngiltere'de Tutuklanması

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Kişilik Hakları Özel Raportörü Joseph Cannataci, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın tutuklanmasına ilişkin, "Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum ki bu (tutuklama), Assange'ın, özel yaşamının ihlal edildiği yönündeki iddialarını araştırma çabalarımı durdurmayacak.

Wikileaks'in Kurucusu Assange'ın İngiltere'de Tutuklanması, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Kişilik Hakları Özel Raportörü Joseph Cannataci, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın tutuklanmasına ilişkin, "Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum ki bu (tutuklama), Assange'ın, özel yaşamının ihlal edildiği yönündeki iddialarını araştırma çabalarımı durdurmayacak." ifadesini kullandı.

Özel Raportör Cannataci, yaptığı yazılı açıklamada, Ekvador hükümetinden, büyükelçilikte 25 Nisan'da Assange'ı ziyaret etmek için gerekli güvenceyi aldığını anımsatarak, bugünkü tutuklamanın ardından İngiliz hükümetinden yine aynı tarihte Assange ile buluşmak için talepte bulunduğunu belirtti.

Cannataci, tutuklamanın, Assange'ın özel yaşamının ihlal edildiği yönündeki iddialarını araştırma çabalarını durduramayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğer o zamana kadar (25 Nisan) serbest kalırsa, özgür bir adam olarak onunla buluşmayı umuyorum. Assange'ın açıkça endişesini dile getirdiği gibi ABD'ye iade edilmesi halinde ise bu kez ABD'den doğrudan görüşme talebinde bulunacağım. Her nerede tutulursa veya yerleştirilirse benim yetkim devam edecek."

Wikileaks kurucusu Julian Assange, bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

2012'den beri büyükelçilikte yaşıyordu

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan 47 yaşındaki Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyordu.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:25 Kaynak: AA
Julian Assange, İngiltere, Güncel
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