Elon Musk'a büyük şok! X ofislerine baskın yapıldı, ifade verecek
Elon Musk'a büyük şok! X ofislerine baskın yapıldı, ifade verecek

Elon Musk'a büyük şok! X ofislerine baskın yapıldı, ifade verecek
03.02.2026 14:46
Paris Savcılığı'na bağlı siber suçlar birimi, X'in Fransa'daki ofislerinde, platformun algoritmalarının kötüye kullanıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında arama başlattı. Savcılık, X'in sahibi Elon Musk ile X'in eski CEO'su Linda Yaccariono'yu ifade vermeye davet etti.

Paris Savcılığı'na bağlı siber suçlar birimi, X'in Fransa'daki ofislerinde arama başlattı. Baskının, platformun algoritmalarının kötüye kullanıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi. Savcılıktan yapılan açıklamada, aramanın Europol'ün desteğiyle yürütüldüğü belirtildi. Soruşturmanın yaklaşık bir yıldır sürdüğü ve X yöneticilerinin algoritmalar aracılığıyla yasa dışı veri topladığı iddialarına odaklandığı kaydedildi.

ELON MUSK İFADEYE ÇAĞIRILDI

Paris Savcılığı, soruşturmanın kapsamının, X'in yapay zeka sohbet botu Grok'un işleyişine yönelik şikayetlerin ardından genişletildiğini açıkladı. Savcılığa göre, soruşturma çerçevesinde Elon Musk ile X'in eski CEO'su Linda Yaccarino, 20 Nisan'da ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

Savcılık açıklamasında, "Bu soruşturmanın yürütülmesi, X platformunun Fransa topraklarında faaliyet gösterdiği ölçüde Fransız yasalarına uyumunu sağlamayı amaçlayan yapıcı bir yaklaşımın parçasıdır" denildi.

GROK'UN CİNSEL İÇERİKLİ GÖRSELLER ÜRETMESİNE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Öte yandan Avrupa Komisyonu geçen ay Elon Musk'ın X platformu hakkında ayrı bir soruşturma başlatmıştı. Bu inceleme, Grok'un cinsel içerikli görseller üretebilmesi ve çocukların cinsel istismarına ilişkin materyallerin yayılmasına yol açabileceği iddialarına odaklanıyor. Soruşturma, Grok'un yapay zeka destekli görsel üretme ve düzenleme özellikleri aracılığıyla kişilerin dijital olarak soyulmasına olanak tanımasının kamuoyunda büyük tepki çekmesinin ardından gündeme gelmişti.

MUSK, EPSTEIN DOSYALARI NEDENİYLE DE BASKI ALTINDA

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı son Jeffrey Epstein belgelerinde, Elon Musk'a ilişkin dikkati çekici yazışmalar da yer aldı. Belgelerde, Musk ile 2008 yılında çocuklara yönelik cinsel suçlardan hüküm giymiş Epstein arasında 2012 yılında yapılan e-posta yazışmalarında, ikilinin tatil dönemlerinde Karayipler'de bir araya geldiklerine ve en az bir kez Epstein'a ait adayı ziyaret etmiş olabileceklerine dair ifadeler bulundu.

25 Kasım 2012 tarihli bir e-postada Epstein'ın, Musk'a adaya yapılacak helikopter yolculuğu için kaç kişiyle geleceğini sorduğu, Musk'ın ise o dönem eşi olan Talulah Riley ile birlikte geleceğini belirttiği görüldü. Yazışmalarda Musk'ın, "Adandaki en çılgın parti hangi gün olacak?" diye sorduğu, Noel günü gönderdiği başka bir mesajda ise yoğun bir yıl geçirdiğini belirterek, St. Barts ya da başka bir yerde "parti ortamına girmek" istediğini ifade ettiği yer aldı.

Kaynak: ANKA

Elon Musk, Teknoloji, Güncel, Fransa, Medya, Paris, Suç, Son Dakika

14:56
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:53
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
