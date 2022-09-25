Çin'in Kıyı Kenti Xiamen'de Brıcs ile Ticaret Yüzde 26,2 Arttı - Son Dakika
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Çin'in Kıyı Kenti Xiamen'de Brıcs ile Ticaret Yüzde 26,2 Arttı

25.09.2022 11:53
Çin'in Kıyı Kenti Xiamen'de Brıcs ile Ticaret Yüzde 26,2 Arttı

XİAMEN, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan kıyı kenti Xiamen'in gümrüklerine göre, şehrin BRICS ülkeleriyle olan ticareti bu senenin ilk sekiz ayında geçen seneye göre yüzde 26,2 artarak 59,39 milyar yuana (yaklaşık 8,49 milyar ABD doları) çıktı.

XİAMEN, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan kıyı kenti Xiamen'in gümrüklerine göre, şehrin BRICS ülkeleriyle olan ticareti bu senenin ilk sekiz ayında geçen seneye göre yüzde 26,2 artarak 59,39 milyar yuana (yaklaşık 8,49 milyar ABD doları) çıktı. BRICS; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan yükselen piyasalar blokunun kısaltmasıdır. Xiamen'in BRICS ülkelerine ihracatı, Ocak-Ağustos döneminde geçen seneye göre yüzde 31,4 artışla 18,43 milyar yuan, BRICS'ten ithalatı ise bir sene önceye kıyasla yüzde 23,9 artışla 40,96 milyar yuan oldu. Dönem boyu ithal edilen başlıca ürünler arasında metal cevheri, tarım ürünleri, kömür ve linyit yer aldı. Başlıca ihracat ürünleri ise mekanik ve elektrikli ürünler ile emek yoğun malları içeriyordu. Ağustos ayında Xiamen'in BRICS ülkeleriyle aylık ticareti ilk kez 10 milyar yuan eşiğini aşarak geçen seneye göre yüzde 56,3 artışla 11,55 milyar yuan oldu.

Çin'in Kıyı Kenti Xiamen'de Brıcs ile Ticaret Yüzde 26,2 Arttı

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Kıyı Kenti Xiamen'de Brıcs ile Ticaret Yüzde 26,2 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Kıyı Kenti Xiamen'de Brıcs ile Ticaret Yüzde 26,2 Arttı - Son Dakika
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