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YABAN HAYVANLARI İÇİN KARLA KAPLI ORMANA YEM BIRAKILDI - Son Dakika

YABAN HAYVANLARI İÇİN KARLA KAPLI ORMANA YEM BIRAKILDI

24.01.2022 13:46

İSTANBUL'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü personeli, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için 5 bin kilogram yem bıraktı.

İSTANBUL'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü personeli, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için 5 bin kilogram yem bıraktı. Karla kaplı Belgrad Ormanı'nda da yemleme çalışması yapıldı.

Karaca, kızıl geyik, yaban domuzu, çakal, tilki, çulluk, yabani tavşan, sülün, yırtıcı ve memeli yaban hayvanlarının beslenmesi desteklenmek için İstanbul'da Çilingoz ve Feneryolu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Çatalca, Şile, Beykoz, Polonezköy gibi yaban hayvanlarının geçiş güzergahındaki yemleme yapılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, veterinerleri, orman mühendislerinin de aralarında bulunduğu ekipleriyle sürekli sayım yaptığı yaban hayvanlarını zorlu kış koşullarında besliyor. Yaban hayvanlarının yiyecek bulamaması ve şehre inmesi olasılığına karşı ormanlık birçok alanda kış koşullarında 7 gün 24 saat yemleme yapılıyor.

5 BİN KİLO YEM BIRAKILDI

2022 yılında şu ana kadar Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Tekirdağ'a bin 900 kilogram, Kocaeli'ye 6 bin 700 kilogram, Sakarya'ya 4 bin 500 kilogram Kırklareli'ye 570 kilogram İstanbul'a bin 650 kilogram yem bırakıldı. İstanbul'da bugün ise ot, yonca, mısır, saman ve karma yem olmak üzere 5 bin kilogram yem bırakıldı. Karaca, kızıl geyik, yaban domuzu, çakal, tilki, çulluk, yabani tavşan, sülün gibi yırtıcı ve memeli yaban hayvanlarının beslenmesi desteklendi.

SAMANLAR ÜZERİNE YEMLER

Ekipler tarafından Belgrad Ormanı'nda da karla kaplı alana bırakılacak yemler için ilk olarak samandan bir zemin oluşturuldu. Ardından yeşillikler samanların üzerine yerleştirildi, karışık yemler ise bunların üzerine döküldü. Yem bırakılma çalışmasının ardından bu noktalarda kurulan fotokapanlar incelendi, pilleri ve çalışma durumları kontrol edildi.

"YABAN HAYATINI DESTEKLEME ÇALIŞMALARI UYGULUYORUZ"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, 'Özellikle Ocak, Şubat, Mart aylarında yaban hayatını destekleme çalışmaları uyguluyoruz. Yoğun geçen ağır kış şartlarında, fırtınada yaban hayatının beslenme ihtiyacı olduğu dönemlerde biz yaban hayvanlarıyla ilgili onları besleme programı uyguluyoruz. Burada amaç yaban hayvanlarını özellikle bu dönemde beslemek, insan hayvan çatışmasını yerleşim yerlerine yakın noktalara inerek onların olumsuz yönde etkilenmemesini yani insanlarla karşılaşmasını engellemek için biz yaban hayatını destekleme programında yemleme yapıyoruz. Burada amaç yaban hayvanlarının aç kalma durumuna karşı özellikle bu dönemde ihtiyacını karşılamak. Biz envanter programı uyguluyoruz, yaban hayatının yaşadığı noktalarda, ekosistemin olduğu noktalarda ne kadar yaban hayvanı var bunlarla ilgili bilgiye sahibiz. Bu programımızı yemleme, saman bu ölçüde uyguluyoruz. Kızıl geyik gibi, domuz gibi, karaca gibi, aynı zamanda yaban kuşlarının da kışın sayımlarını gerçekleştiriyoruz. Onlarda belirli İstanbul için ve biz belli ölçüde onlarla ilgili bir sistematik çerçevesinde yemleme programımızı gerçekleştiriyoruz. Sadece bu noktada değil, İstanbul'da bir çok noktada ekiplerimiz 7-24 Çatalca'da, Şile'de, Beykoz'da, Polonezköy'de yani yaban hayatının geçiş güzergahları olduğu bölgelerde bu programı uyguluyor" dedi.

YABAN HAYVANLARI İÇİN KARLA KAPLI ORMANA YEM BIRAKILDI
YABAN HAYVANLARI İÇİN KARLA KAPLI ORMANA YEM BIRAKILDI
YABAN HAYVANLARI İÇİN KARLA KAPLI ORMANA YEM BIRAKILDI
YABAN HAYVANLARI İÇİN KARLA KAPLI ORMANA YEM BIRAKILDI
YABAN HAYVANLARI İÇİN KARLA KAPLI ORMANA YEM BIRAKILDI
YABAN HAYVANLARI İÇİN KARLA KAPLI ORMANA YEM BIRAKILDI

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, İstanbul, Belgrad, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YABAN HAYVANLARI İÇİN KARLA KAPLI ORMANA YEM BIRAKILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: YABAN HAYVANLARI İÇİN KARLA KAPLI ORMANA YEM BIRAKILDI - Son Dakika
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