Yağmur suyu ızgarasından çıkanlar pes dedirtti - Son Dakika

Yağmur suyu ızgarasından çıkanlar pes dedirtti

Yağmur suyu ızgarasından çıkarılan yemek atıkları ekipleri de şaşırttı

MANİSA - Yaşanan sağanak yağış sonrasında MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yağmur suyu ızgaralarındaki tıkanıklıklara müdahale etti. Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesinde yaşanan olay ise şaşkınlığa neden oldu. Izgaranın içinden bir işletmeye ait yemek atıkları çıktı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtınaya karşı tüm ekipleri ile müdahalede bulundu. Yağmur suyu ızgaraları ve ana kanalizasyon hatlarında yaşanan tıkanıklara müdahale eden ekipler, vatandaşın mağduriyet yaşamamasını sağladı. Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi 1817 sokakta yağmur suyu ızgarasındaki tıkanıklığa müdahale eden ekipler, hattın içerisinde yemek atıkları olduğunu tespit etti. Hattın içerisinde biriken malzemeyi temizleyen ekipler suyun sağlıklı bir şekilde akışını sağladı.

"Ekiplerimiz ile 7/24 çalışmaya devam edeceğiz"

Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, "MASKİ Genel Müdürlüğümüz yaya ekipleri de yine cadde ve sokaklarımızdaki gelen şikayetlere müdahale ederken şunlara da rastlıyoruz. Esnaflarımızın yağmur suyu ızgaralarına çöplerini attıklarını tespit ettik. Yaptığımız müdahalelerde bunlar karşımıza çıkıyor. Biz esnaf vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Yağmur suyu ızgaralarına çöp atmasınlar. Bu ızgaraları temiz tutsunlar ki yağışlı havalarda su birikintilerine neden olmasınlar. Biz ekiplerimiz ile 7/24 çalışmaya devam edeceğiz" dedi.