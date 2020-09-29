Yahyalı'da kırsal mahallelerin yolları yapılıyor - Son Dakika

Yahyalı'da kırsal mahallelerin yolları yapılıyor

Yahyalı Belediyesi, kırsal mahallelerde yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yahyalı'da kırsal mahallelerin yolları yapılıyor, System.String[]

Yahyalı Belediyesi, kırsal mahallelerde yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Yahyalı ilçe merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Senirköy ve 9 kilometre mesafede bulunan Mustafabeyli Mahallelerinde asfaltlama çalışması yapıldı. Yahyalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Kırsal mahallelerimizdeki yol çalışmalarımıza hız verdik. Kış gelmeden sorunlu yollarımızı bitirmek istiyoruz. Bunun içinde gayretle çalışıyoruz. Vatandaşlarımız güle güle kullansın" dedi. Yapılan asfaltlama çalışmaları hakkında açıklamalar yapan Başkan Esat Öztürk; "Peygamber Efendimiz; 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' diye buyurmuş. Biz de bu anlayış doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerle Senirköy Mahallesi'nde çalışıyoruz. Bugün hem çalışmaları yerinde görmek hem de ekiplerimize kolay gelsin demek için burayayız. Ova Mahalleleri diye adlandırdığımız 9 mahallemizin her birinde güzel çalışmaların altına imza attık. Geçen günlerde 9 mahallemizin bağlantı yolunu asfaltlamıştık. Bugünde Senirköy Mahallesi yolunu asfaltlıyoruz. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Biz insanlarımızın duasını almak için gayret ediyoruz. 2020 yılında sıkıntılı günler geçirdik ama hizmet etmekten de geri durmadık. Bazen Pandemi nedeniyle nöbetleşe de çalışsak, kış gelmeden verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu yolumuzdan Yeşilhisar'a bağlı Musahacılı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızda istifade edecekler. Rabbim kazasız belasız kullanmayı nasip etsin." İfadelerini kullandı.

Senirköy Mahallesi Muhtarı Erol Sarıkaya'da yaptığı açıklamada çalışmalardan dolayı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk' e ve Yahyalı Belediyesi'ne teşekkür etti. - KAYSERİ

Yahyalı'da kırsal mahallelerin yolları yapılıyor
Yahyalı'da kırsal mahallelerin yolları yapılıyor
Yahyalı'da kırsal mahallelerin yolları yapılıyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Mustafabeyli, Esat Öztürk, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yahyalı'da kırsal mahallelerin yolları yapılıyor - Son Dakika

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