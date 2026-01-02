Yakamoz Restoran\'da yılbaşı sürprizi: Safiye Soyman gelinlikle sahneye çıktı, Faik Öztürk hindi dağıttı

SAFİYE SOYMAN'DAN EVLİLİK SİNYALİ

2026'ya girerken İstanbul Boğazı'nın simge mekânlarından Kuleli Yakamoz Restoran, yılbaşı gecesinde magazin dünyasının en çok konuşulan sürprizlerinden birine imza attı. Samimi atmosferi, lezzeti ve güvenli eğlence anlayışıyla dikkat çeken gecede, sahnede yaşananlar davetlileri adeta şaşkına çevirdi.

Uzun yıllardır "evliliğe mesafeliyim" açıklamalarıyla gündeme gelen Safiye Soyman, herkesi ters köşe yaptı. Soyman, beyaz gelinlik giyerek sahneye çıktı. Üstelik kolunda, Yakamoz Restoran'ın kurucusu ve sahibi Taner Acarkaya vardı. Bu sürpriz giriş, salonda alkışlar kadar "Acaba evlilik mi geliyor?" sorularını da beraberinde getirdi.

FAİK ÖZTÜRK KENDİ ELLERİYLE PİŞİRDİĞİ HİNDİ VE TAVUĞU DAVETLİLERE İKRAM ETTİ

Gelinlikli Safiye Soyman sahnede şarkılarını seslendirirken, gecenin bir diğer yıldızı Faik Öztürk oldu. Öztürk, yılbaşı gecesine alışılmışın dışında bir dokunuş yaparak, kendi elleriyle pişirdiği hindi ve tavuğu davetlilere tek tek ikram etti. Faik Öztürk'ün bu samimi jesti, konuklardan büyük alkış aldı.

Bir yanda gelinlikle sahnede şarkı söyleyen Safiye Soyman, diğer yanda lezzetiyle konuşulan Faik Öztürk… Yakamoz Restoran'da müzik, eğlence ve gastronomi aynı sahnede buluştu.

Bu yıl Türk halkının yılbaşı tercihinin değiştiği de gecede net şekilde hissedildi. Daha gösterişli ve kalabalık organizasyonlar yerine, daha sade, daha güvenli ve samimi restoranlar ön plana çıktı. Yakamoz Restoran, bu beklentiyi fazlasıyla karşılayan adreslerden biri oldu.

Gecenin ev sahibi Taner Acarkaya, tüm misafirlerinin yeni yılını kutlayarak şu mesajı verdi:

"Yakamoz Restoranları olarak lezzeti ve gastronomiyi her zaman ön planda tutuyoruz. Misafirperverlikte en üst sıralarda olmayı önemsiyoruz. İnsanların güven içerisinde eğlenmeye ihtiyacı var. Biz de bunu tesis etmeye çalışıyoruz ve yıl boyunca aynı anlayışla devam edeceğiz. Dünyada barışın hâkim olduğu, güzel bir yıl diliyorum."

Gece sonunda davetliler yeni yıl armağanlarıyla uğurlanırken, Safiye Soyman'ın gelinlik sürprizi ve Faik Öztürk'ün mutfaktan sahneye uzanan lezzet şovu, yılbaşı gecesinin en çok konuşulan detayları arasında yerini aldı.