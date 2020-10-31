Yakın arkadaşı, Mesut Yılmaz'ı anlattı - Son Dakika

Yakın arkadaşı, Mesut Yılmaz'ı anlattı

31.10.2020 13:40
Yakın arkadaşı, Mesut Yılmaz'ı anlattı, System.String[]

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile birlikte uzun yıllar siyaset yapan yakın arkadaşı eski belediye başkanı, eğitimci Ömer Yıldız, "Böyle devlet adamları memlekette çok kolay yetişmiyor" dedi.

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile birlikte uzun yıllar siyaset yapan yakın arkadaşı eski belediye başkanı, eğitimci Ömer Yıldız, "Böyle devlet adamları memlekette çok kolay yetişmiyor" dedi.

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile birlikte siyaset yapan yakın arkadaşı Trabzonlu eski belediye başkanı, eğitimci Ömer Yıldız, büyük üzüntü içerisinde olduğunu söyledi. Yıldız, "Mesut Bey ile hiçbir anımı unutamıyorum. Onunla özel bir dostluğumuz vardı. Belediye başkanlığı dönemimde 7 kez Maçka'ya temel atma töreni ya da açılış yapmak için bizzat gelmişti. Son Maçka Belediye Başkanlığı seçimlerde de bana destek için gelmişti. Dolayısıyla Mesut Bey ile çok büyük bir dostluğumuz vardı. Bir ağabeyimiz, büyüğümüz, devlet adamıydı. Şahsen onunla hep gurur duydum, bundan sonra da gurur duyacağım. Öyle devlet adamları memlekette çok kolay yetişmiyor. Bölgemiz için, Türkiye için büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Yapacak bir şey yok tabi ki. Sıkıntılı günleri oldu. Birlikte güzel günlerimiz oldu. Bir zamanlar çekilmiş fotoğraf ve görüntülerimiz haber kanallarında paylaşılıyor. Bunları görüp üzülmemek elde değil" dedi.

'ALÇAKGÖNÜLLÜ BİR İNSANDI'

Mesut Yılmaz ile hastane açılışı için geldiği Maçka'da yaşadıkları bir anıyı anlatan Yıldız, "O zaman geldiğinde bazı problemler olmuştu. Helikopterle Rize'den Maçka'ya geldiği zaman ben de biraz öfkeliydim. Oturunca 'Seni birileri kızdırdı mı? Ne oldu? Niye moralin bozuk?' dediği zaman, 'yok sayın başbakanım, ben zaman zaman kendime kızarım' demiştim. Orada bile beni yatıştırmayı başardı. Çok alçakgönüllü bir insandı. Unutamadığım bir an da İstanbul'da oğlu Yavuz rahmetli olduğu zaman yanına gittiğim zaman beni karşıdan görünce 5-10 metre mesafeden bana doğru yürüdü geldi ve daha ona 'başınız sağ olsun' demeden o bana 'Üniversiten nasıl gidiyor?' diye sordu. O acı içerisinde bile bana üniversitenin nasıl gittiğini sordu. Öyle duyarlı bir insandı. Mesut Bey'i unutmam mümkün değil. Ülkemiz iyi bir devlet adamını kaybetti. Bunların yerleri kolay kolay dolmuyor. Benim için de ülke için de acı bir kayıp oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. Dostlarına da Anavatan Partililere de başsağlığı diliyorum" diye konuştu.


Yakın arkadaşı, Mesut Yılmaz'ı anlattı
Yakın arkadaşı, Mesut Yılmaz'ı anlattı
Yakın arkadaşı, Mesut Yılmaz'ı anlattı
Yakın arkadaşı, Mesut Yılmaz'ı anlattı
Yakın arkadaşı, Mesut Yılmaz'ı anlattı

Mesut Yılmaz, Ömer Yıldız, İstanbul, Siyaset, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yakın arkadaşı, Mesut Yılmaz'ı anlattı - Son Dakika


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