Yalçın: Beklemediğimiz Hatalar Oldu

Süper Lig'in 21'inci haftasında Beşiktaş evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamalarda bulundu.

SERGEN YALÇIN: BEKLEMEDİĞİMİZ ŞEYLER OLDU

Sözlerine özeleştiri ile başlayan Yalçın, "Beklemediğimiz şeyler oldu. Psikolojiyi, taraftarı kaybettik. Toparlamamız zaman aldı. 25'ten sonra oyun bizim kontrolümüze geçti. İkinci yarı yine oyununun kontrolü bizdeydi. Çocuklar çok mücadele etti geri çevirmek için ama olmadı. Zaman zaman böyle hatalar oluyor. Kazanacak pozisyonları da bulduk, 3 ve 4. golü bulabilirdik. Net pozisyonlar kaçırdık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Oyuncularımı tebrik ederim. Yeni gelen oyuncularımızın da ilk etapta görüntüleri fena değildi. Umarım bundan sonra daha iyi olur" şeklinde konuştu.

'GENÇ OYUNCULARLA TAKVİYE YAPMAYI UYGUN BULDUK'

Transfer dönemini de değerlendiren Yalçın, "Ciddi bir değişim yaşanacağını ve sürecin sıkıntılı olduğunu dile getirmiştim. Aldığımız oyuncuların hepsi kendi takımlarında oynayan oyuncular. Hepsi önemli oyuncular. Genç oyuncularla takviye yapmayı uygun bulduk. Ben iyi olacak diye düşünüyorum. Yeni inşa etmeye çalıştığımız bir takım var. Ben doğru hamleler yaptığımızı düşünüyorum. Biz aldığımız oyuncuları defalarca izledik. Fizik gücü olan ve Beşiktaş ihtiyacı olan oyuncular. Umarım burası da onlar için de iyi bir yer olur" dedi.

'ERSİN'İN İYİ KALECİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Kaleci Ersin Destanoğlu'na taraftarın tepkisini değerlendiren Sergen Yalçın, "Ersin'e her yenilen golden sonra yapılan tepkiler var. Bizim alt yapımızdan yetişmiş bir oyuncu. Ben iyi kaleci olduğunu düşünüyorum. Ama futbol böyledir, bazen sıkıntı yaşarsınız. Ersin'in şu anda güçlü kalmaya ihtiyacı var. Onun için de çok zor. Bir futbolcunun yaşayacağı en kötü şeydir bir müsabakada. Ersin bunu iyi kaldırıyor. Ben kaldırdığını düşünüyorum. İlk yarı tepki gördü ama ikinci yarı takım mücadele edince Ersin'e tepki de gitti. Demek ki bu takımla ilgili bir durum. Bu takım kaybediyorsa hepimiz kaybediyoruz, kazanırsak hepimiz kazanıyoruz. Ersin gibi bir oyuncunun ön plana çıkmasını doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

'BEN TAKIMIN İKİNCİ YARIDAKİ OYUNDAN MEMNUNUM'

Yalçın, "Takımın ikinci yarıdaki oyunu çok tatmin ediciydi. Önde oynamaya çalıştık. O dakikaya kadar performans düştüğünü görmedim. Bu tür değişiklikler bazen erken, bazen geç oluyor. Ben takımın ikinci yarıdaki oyundan memnunum. Her an gol gelebilecek görüntü vardı ama bugün için kısmet değilmiş" diyerek oyuncu değişikliklerini yorumladı.

'BURAYA GELEN TAKIMLAR YERDEN KALKMIYOR'

Uzatma sürelerine de değinen Yalçın, "İkinci goldeki VAR'da geçen süre 6 dakikaydı. Zaten rakip kaleci 5 kere yerden kalkmadı. Biz de ne olduğunu anlamadık. En az 10-12 dakika beklerken 6 dakika geldi. Oyun çok durdu. Buraya gelen takımlar yerden kalkmıyor. Puan almaya çalışıyorlar normal olarak. Onları da eleştirmiyorum, onlar da 1 puanı kar görüyor. Biraz daha oyun oynansa daha iyi olur diye düşünüyorum. Avrupa'ya çıkınca bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Burada 45-50 dakika top oyunda kalıyor. Avrupa'da 70'in üzerine çıkıyor, oyuncular sonra ciddi sakatlık yaşıyor" dedi.

JOAO PEREİRA: MUHTEŞEM BİR TARAFTAR ÜZERİMİZDE BASKI KURDU

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ise, ligdeki ve Beşiktaş karşısındaki performanslarını değerlendirerek, "Bugün sadece size ve mesleğinize saygı gösterdiğim için konuşacağım. Bugün olanlardan sonra bazı kişiler konuşmamı hak etmiyor. İlk dakikalar mükemmel futbol oynadık. Penaltı pozisyonuna kadar her şey iyi gidiyordu. Beşiktaş gol atınca takımım biraz sallandı. 2-0 öndeyken de daha fazla atabileceğimiz pozisyonlara girdik. Devre arasında bazı değişikler yaptık. Ama ikinci yarıda herkes neler olduğunu gördü. İyi bir takıma karşı oynadık. Muhteşem statta, muhteşem bir taraftar üzerimizde baskı kurdu. Ama ben geleceğimde ilgili baskı hissediyorsam herkesin bu baskıyı hissetmesi gerekiyor. Takımı tebrik ediyorum ilk dakikalardaki mücadelesi için. Hep kazanmaya yakın oluyoruz ama kazanamıyoruz. Bir şekilde 3 puan alamıyoruz ve kazanmamız gerekiyor. Maçların büyük bölümünü üstün geçiriyoruz, bunu bugün de gösterdik ama maçı bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

'HERKESİN 3 PUAN İÇİN SAVAŞMAYA HAKKI OLMASI GEREKİYOR'

Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'ın performansını değerlendiren Pereira, "Konuşmak istemiyorum çünkü konuşursam bir şeyler olabilir. Oyuncularım, biz, ekip olarak herkes elinden geleni yaptı ama kontrol edemediğimiz şeyler var. Sadece büyük takımlara bakıyoruz ama futbol böyle değil. Herkesin 3 puan için savaşmaya hakkı olması gerekiyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.