Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında tutuklu sanıkların 11'ine tahliye - Son Dakika

YALOVA Belediyesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen zimmet suçu ve resmi belgede sahtecilik soruşturmasının ikinci duruşmasında tutuklu 11 sanığın tahliyesine, aralarında Eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de bulunduğu 5 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma, 3 Mart'a ertelendi.

Yalova Belediyesi'nde muhasebe personeli olarak çalışan Reşat Elgin'in yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip, ortadan kaybolduktan sonra Denizli'de yakalanmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, Yalova eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in (48) de aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, başkan yardımcısı Halit Güleç, muhasebe personeli Reşat Elgin (43), Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş (56), müteahhit Bekir Bilgi (39), zimmet suçuna ortak olan Hakan Çelik (31), Taner Tan (29), Emrah Gök (27), Beytullah Baltacı (32), Sinem Deniz (34), Tuncay Doğan (43), Cüneyt Özçomak (38), Tuğrul Kaş (41), Abdulnasır Gölbaşı (51), Cem Dindar (32), Kartal Özgür Barutçu (40), Ahmet Ragip Akay (45), Bahar Taşkömür (39) ve Engin Özcan (30) olmak üzere 18 kişi tutuklandı. Ayrıca soruşturma başlatıldığında belediye başkanlığı görevine devam eden Vefa Salman, 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince, 27 Şubat'ta geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı. Yalova Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren tarafından yürütülen soruşturmada ilk iddianame hazırlandı. Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen ve 150 sayfadan oluşan iddianamenin içerisinde tanık ve tutuklular hakkında ifadeler ile birlikte, kanıt sayılan delil ve belgeler yer aldı. 2 Eylül'de görülen davanın İlk duruşmada Engin Özcan ve Tuğrul Kaş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan eski belediye başkanı Vefa Salman'ın, denetim görevini ihmal, irtikaba göz yumma ve zimmet suçlarından 3 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 2'nci duruşması yapıldı.

20 MİLYON LİRADAN FAZLA PARA ZİMMETE GEÇİRİLDİ Sayıştay Başkanlığı Mülkiye Müfettişleri, Yalova Belediyesi'nde sahte belgelerle usulsüz olarak zimmete geçirilen para miktarını belirlemek için 400'e yakın hesapta inceleme yaptı. Hareketlilik olan hesaplara para akışının, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, muhasebe personeli Saliha Öktemgil tarafından imzalandığı belirlendi. Ayrı hesaplarda yapılan inceleme sonucunda, zimmete geçirilen para miktarının 20 milyon 739 bin 664 lira 80 kuruş olduğu ortaya çıktı. Bu para içerisinde, 185 ayrı ödemeyle tutuklu olarak bulunan müteahhit Bekir Bilgi'ye 6 milyon 689 bin 957 lira 60 kuruş para aktarıldığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı, iddianamede şüphelilere aktarılan ödemeler karşılığında Yalova Belediyesi'ne herhangi bir iş yapılmadığını ve yetki belgesi alınmadığını da tespit etti.YAZIŞMALARA VE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIMIŞTISavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski belediye başkan yardımcısı Halit Güleç ile birlikte tutuklu bulunan 16 kişinin WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmış, delil niteliğindeki kanıtlar da iddianame de yer almıştı. Temizlik işleri yapan özel bir firmanın sahibi F.Ö.'ye yaptığı işler karşılığında Güleç'in talimatıyla 75 bin TL ödeme yapıldığı belirlenmiş, o anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Vefa Salman ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti.11 SANIĞA TAHLİYE

20 milyon 739 bin 664 lira 80 kuruşluk zimmet soruşturmasının 2'nci duruşması bugün görüldü. 16'sı tutuklu 34 sanık Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar SEGBİS ile bağlanırken, tutuklu sanıkların avukatları ve yakınları ise salonda hazır bulundu. Tutuklu sanıklar kendilerine yöneltilen suçlamaları bu duruşmada da reddetti. Mahkeme heyeti, eski başkan yardımcısı Halit Güleç, muhasebe personeli Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, müteahhit Bekir Bilgi ve Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür'ün tutukluluk halinin devamına, diğer 11 tutuklu sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 3 Mart'a erteledi.

- Yalova