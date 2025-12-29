Yalova'da son durum: Okullarda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi - Son Dakika
Yalova'da son durum: Okullarda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi

Haberin Videosunu İzleyin
29.12.2025 09:45  Güncelleme: 10:50
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada 7 polis yaralandı. Çevre illerden Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat ekiplerinin sevk edildiği bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi, 5 okulda eğitime ara verildi.

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çatışma çıktı. Bölgede operasyon sürüyor.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elmalık köyü yolu üzerindeki bölgede DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çıkan çatışmada 7 polis yaralandı. Yaralılar ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÖYE GİRİŞ VE ÇIKIŞ DURDURULDU

Bölgeye çevre illerden Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Teröristlerin bulunduğu ev ablukaya alınırken köye giriş ve çıkışlar durduruldu.

5 OKULDA EĞİTİME ARA

Şiddetli çatışmanın devam ettiği bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi. Yalova Valiliği bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

RTÜK'TEN GEÇİCİ YAYIN YASAĞI

Öte yandan; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yalova'daki DEAŞ operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Yalova ilimizde terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Ülke ne hale getirildi, yahu bundan fazla değil 3 sene öncesine kadar keleş silahı batı şehirlerinde pek az vardı, şimdi ise roket atarlar var,yakında sokaklarda bixi sikahları ile mıntıka sahiplenecek çete ve Afganlar 5 4 Yanıtla
  • Bathilda Töton Bathilda Töton:
    Yine birileri düğmeye bastı 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
