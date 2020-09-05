Yalova Vefa Salman'ın tutuklanma talebi reddedildi - Son Dakika

Yalova Vefa Salman'ın tutuklanma talebi reddedildi

Vefa Salman'ın tutuklanma talebi reddedildiYALOVA Belediyesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen zimmet suçu ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında görülen davanın üçüncü gününde yargılanan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında verilen tutuklama talebi mahkeme...

Vefa Salman'ın tutuklanma talebi reddedildi

YALOVA Belediyesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen zimmet suçu ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında görülen davanın üçüncü gününde yargılanan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında verilen tutuklama talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Dava bitiminde ise adliye binası önünde sanıkların yakınları arasında yaşanan arbede sonucunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yalova Belediyesi'nde muhasebe personeli olarak çalışan Reşat Elgin'in yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip, ortadan kaybolduktan sonra Denizli'de yakalanmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, Yalova eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in (48) de aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, başkan yardımcısı Halit Güleç, muhasebe personeli Reşat Elgin (43), Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş (56), müteahhit Bekir Bilgi (39), zimmet suçuna ortak olan Hakan Çelik (31), Taner Tan (29), Emrah Gök (27), Beytullah Baltacı (32), Sinem Deniz (34), Tuncay Doğan (43), Cüneyt Özçomak (38), Tuğrul Kaş (41), Abdulnasır Gölbaşı (51), Cem Dindar (32), Kartal Özgür Barutçu (40), Ahmet Ragip Akay (45), Bahar Taşkömür (39) ve Engin Özcan (30) olmak üzere 18 kişi tutuklandı.

Ayrıca soruşturma başlatıldığında belediye başkanlığı görevine devam eden Vefa Salman, 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince, 27 Şubat'ta geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı. Yalova Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren tarafından yürütülen soruşturmada ilk iddianame hazırlandı. Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen ve 150 sayfadan oluşan iddianamenin içerisinde tanık ve tutuklular hakkında ifadelerle birlikte, kanıt sayılan delil ve belgeler yer aldı. Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan eski belediye başkanı Vefa Salman'ın, denetim görevini ihmal, irtikaba göz yumma ve zimmet suçlarından 3 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

VEFA SALMAN İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Davanın üçüncü günü görülürken mahkemenin söz verdiği iddia makamı eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında tutuklama talebinde bulundu. O mütalaa da 'Dosya kapsamında tutuklu yargılanan sanıkların zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren bilirkişi raporu, dijital materyal inceleme raporu, Whatsapp görüşmeleri, kamera görüntüleri, HİS kayıtları, mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporlar, arama el koyma tutanakları, tanık beyanları, sanık savunmaları gibi olgular, atılı suçların vasıf ve mahiyeti, cezalarının yasadaki üst haddi, zimmete geçirildiği iddia edilen miktarlar dikkate alındığında; ölçülü tutukluluk süresi, sanıkların kaçma ve delilleri karartma ihtimali birlikte değerlendirildiğinde tutukluluk hallerinin devamına, adli kontrol altındaki sanıkların tedbirlerinin aynen devamına, sanık Vefa Salman bakımından 2014 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra Yalova Belediye Başkanlığı görevine seçilen sanığın açığa alındığı 27022020 tarihine kadar görevini sürdüğü, sanığın Mali Hizmetler Müdürlüğünün yapmış olduğu tüm işlemleri gözetlemek ve denetlemekle yükümlü olduğu, 2014-2020 yılları arasında sahte muhasebe fişi ve gönderme emri tanzim edilip, sahte belgelere istinaden toplam 20.739.664.08 TL paranın zimmete geçirildiği dönemde Belediye başkanı olması ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilmelidir.' ifadelerine yer verildi.

'KAÇMA İHTİMALİNE KARŞIN TUTUKLANMALI'

Ayrıca verilen mütalaa da Vefa Salman'ın sanık ve tanık beyanları dikkate alınarak, 'Ödemelerden ve zimmet olayından haberinin olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olması, devletin Yalova halkına hizmet için gönderdiği paranın etkili ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlamakta, mali kontrol ve yönetim sisteminin işleyişini izlenmesinden birinci derecede sorumlu olduğu 5018 sayılı yasa karşısında su götürmez bir gerçektir. Dolayısıyla zimmet suçunun yani zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yumduğu hususunda olduğunu gösteren, bilirkişi raporu, dijital materyaller, kamera mülkiye müfettişlerinin raporları, sanık beyanları gibi olgular, suçun vasıf ve mahiyeti, cezanın yasadaki üst haddi aynı zamanda bazı olaylara tanık olan Armağan Ş.I.?nın tehdit edilmesi olayında olduğu gibi tanıklar üzerinde baskı kurma ve yargılamanın ilerleyen aşamalarında kaçma ihtimali dikkate alındığında sanığın tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.? denildi.

TUTUKLAMA TALEBİNE RET

Mahkeme, eski Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında, yurt dışı çıkış yasağının yeterli olacağı, bu nedenle iddia makamının tutuklama talebinin reddine hükmetti. Ayrıca, tutuklu sanıklardan E.Ö. ile T.K.'nın tahliyesine karar veren mahkeme, Güleç ile birlikte diğer 16 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.

MAHKEME ÖNÜNDE ARBEDE YAŞANDI

Dava sonrası adliye önünde bekleyen sanık yakınları arasında arbede yaşandı. Arbede sonucu çok sayıda kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yalova Vefa Salman'ın tutuklanma talebi reddedildi

Cumhuriyet Başsavcılığı, Vefa Salman, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 01:50 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yalova Vefa Salman'ın tutuklanma talebi reddedildi - Son Dakika

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