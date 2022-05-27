Yanan araç için vatandaşlar seferber oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Yanan araç için vatandaşlar seferber oldu

27.05.2022 00:59
Yanan araç için vatandaşlar seferber oldu

Malatya'da seyir halinde iken aniden alev alarak yanmaya başlayan aracın sürücüsü canını son anda kurtarırken, yangın çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Malatya'da seyir halinde iken aniden alev alarak yanmaya başlayan aracın sürücüsü canını son anda kurtarırken, yangın çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Malatya- Ankara karayolu İstasyon kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 44 FJ 290 plakalı Volkswagen marka otomobil motor kısmında aniden alev aldı. Araç sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin kendilerini son anda dışarı attığı olayda yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Vatandaşların yoğun çabası sonucu yangın büyümeden söndürülürken, o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

YORUMLAR
500
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın (3) Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın (3) Kastamonu'da çıkan örtü yangını söndürüldü Kastamonu'da çıkan örtü yangını söndürüldü
Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Malatya, Tragger, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yanan araç için vatandaşlar seferber oldu - Son Dakika


Son Dakika
00:47 Alkol ve sigaraya ÖTV zammı!
00:46 Resmi Gazete'de yayımlandı! 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı
00:44 Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek takımlar netleşti!
00:25 "Sosyal medya yasası" teklifi Meclis'e sunuldu! Gerçeğe aykırı bilgi yayanlara hapis cezası geliyor
00:22 Fahiş kira zammına yeni önlem: Çağrı hattı! Mağdur olan kiracı ev sahibini şikayet edebilecek
23:56 Marmaray'da şaşırtan olay! 60'lı yaşlarındaki bir adam Arap aileye küfürler savurdu
23:53 Türkiye Kupası finalinde şampiyon Sivasspor! Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, 21 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı
23:52 Litvanya'dan, Ukraynaya SİHA desteği! Türkiye'den satın alabilmek için kampanya başlattılar
23:26 Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor
23:01 Gündem olan olay! Şampiyonluk kutlamasında takım arkadaşını yumrukladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 01:09:46. #1.12#
SON DAKİKA: Yanan araç için vatandaşlar seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement