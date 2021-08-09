Yangından etkilenen 941 hayvan tedavi, 6 bin hayvan ise muayene edildi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş'ta çıkan yangınlarda etkilenen hayvanların tedavi ve bakımlarını gerçekleştiriyor. Veteriner hekimlerin çalışmasıyla 941 hayvan tedavi, 6 bin 72 hayvan muayene edilirken, 4 bin 934 hayvan tahliye edildi ve ihtiyaç sahiplerine 910 ton yem katkısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışması devam ediyor. Yangından etkilenen ve kurtarılan kartaldan, kaplumbağaya kadar çeşitli hayvanların tedavileri Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nda tedavileri gerçekleştiriliyor.

"Kartaldan leyleğe hayvanlara tedavi"

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun,

veteriner hekimlerin yangın bölgelerinde saha çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "941 hayvanın tedavisi yapıldı. 6 bin 72 hayvan muayene edildi. 4 bin 934 hayvan da tahliye edildi. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine 910 ton yem katkısı yapıldı. Kemer bölgesinde çıkan yangından etkilenen ve ülkemizde soyu tehlike altında bir tür olan Ak Kuyruklu Kartal, Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerince Hayvanat Bahçemize getirildi. Kartalın tedavisi sürüyor. Yangın bölgelerinden getirilen yaralı bir leylek, bir kaplumbağa ve bir yavru Ala Karga'nın tedavi ve bakımları yapılıyor. Ekiplerin yangın bölgesinde yaban hayvanlarını tarama ve yem bırakma çalışmaları devam ediyor" dedi.

"Yılkı atlarına yem bırakıldı"

İbradı'ya bağlı Eynif Merasında yaşanan yangın tehlikesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Veteriner hekimlerinin bölgede sıkı bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Arsun, "Merada bin 500 yılkı atı ve vatandaşlara ait büyükbaş hayvanlar yaşıyor. Hayvanları yangın bölgesinden uzaklaştırmak için yemleme çalışması yapıldı. Bölgeye saman ve yem yardımında bulunuldu" diye konuştu.

"Sahada koordineli çalışma"

Veteriner Hekim Aygül Arsun, "Manavgat, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş'ta yaşanan yangın sonrası Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleri ile sahada çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da tüm ekipleriyle ilk günden itibaren sahada çalışma yürütüyor. Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü olarak dört ekiple yangın süresince sahadayız. Bu çalışmaya ayrıca Türkiye'nin dört bir tarafından gelen serbest veteriner hekimler ve veteriner hekimler odasından gelenler de katıldı. Antalya Veteriner Hekimler Odası, Antalya Tarım İl Müdürlüğü ve Manavgat Tarım İlçe Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışma yürütülüyor" diye konuştu. - ANTALYA